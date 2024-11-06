KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs konusuna adil ve kalıcı bir uzlaşmanın bulunabilmesi açısından sizlerin desteğini çok önemsiyorum" - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs konusuna adil ve kalıcı bir uzlaşmanın bulunabilmesi açısından sizlerin desteğini çok önemsiyorum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11.

06.11.2024 14:07
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası nezdinde tanınmasına yönelik girişimlere ağırlık verilmesi, Kıbrıs konusuna adil ve kalıcı bir uzlaşmanın bulunabilmesi açısından sizlerin desteğini çok önemsiyorum" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi, Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik temasıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teşkilatın gözlemci üyeleri olarak zirvede yer aldı.

"Kökü ve soyu bir olan kardeş halk ülkelerinin bir arada olabilmeleri hepimize güç vermektedir"

Zirvede konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a davetlerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek "Türk dünyasının eşsiz kültür hazinelerine sahip Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunmanın manevi huzur ve mutluluğu içerisinde olduğumu da belirtmek istiyorum. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC'nin Cumhurbaşkanı olarak burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu esas itibariyle şahsım ve halkım için fevkalade önemli ve tarihi bir olaydır. O bakımdan sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Özü itibariyle dili, dini, kültürü, kısacası kökü ve soyu bir olan kardeş halk ülkelerinin bir arada olabilmeleri hepimize güç vermektedir" dedi.

"Kıbrıs Doğu Akdeniz'de stratejik ve coğrafi bakımdan eşsiz bir konuma ve öneme sahip"

Teşkilatın Türk dünyası 2040 vizyonu belgesinde de ifade edildiği gibi üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğine özel önem verildiğine vurgu yapan Tatar, "Tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar içerisinde bulunduğumuzu da bir kez daha bu dönemde Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de stratejik ve coğrafi bakımdan eşsiz bir konuma ve öneme sahip olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına üyeliğiyle birlikte Türk dünyası ve Akdeniz arasındaki bağlantılar daha da güçlenmiştir. Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyet gösterdiği her alanda ilişkilerini geliştirmek arzusu ve kararlılığındadır" diye konuştu.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyada ilk bin arasında yer alan üç üniversitesiyle bilim üssü olma potansiyeline sahiptir"

KKTC halkının üzerinde haksızca uygulanmakta olan izolasyonların kaldırılmasında konusundaki desteği çok önemsediklerini ifade eden Tatar, "Devletimiz sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle Türk Devletleri Teşkilatına güç katabilecek potansiyeldedir. Uluslararası Ercan Havalimanı ve Gazimağusa Ticaret Limanı çeşitli fırsatlar oluşturmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir eğitim adası olarak, dünyada ilk bin arasında yer alan üç üniversitesiyle bilim üssü olma potansiyeline sahiptir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile asrın projesi Türkiye'den getirilen su ile tarım sektöründe ve gıda güvenliği konusundaki potansiyeli, ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları ile enerji sektörüne sağlayabileceği katkının yanı sıra gelişmiş hizmet sektörü ve dünya standartlarındaki 5 yıldızlı otelleri ile yılda 1 milyonu aşan turiste ev sahipliği yapmakta ve yatırıma açık gelişmiş altyapı insan gücü çok kültürlü yapısıyla ülkelerimizden gelecek olan yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktayız" açıklamasını yaptı.

"Kıbrıs konusuna adil ve kalıcı bir uzlaşmanın bulunabilmesi açısından sizlerin desteğini çok önemsiyorum"

Konuşmasında KKTC'nin tanınması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Tatar, "KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki hakları ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisidir. 1983 yılında büyük mücadelelerle kendi geleceğimizi tayin etme hakkını kullanarak kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemizde devam ediyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77, 78 ve 79'uncu Genel Kurullarında tüm dünya liderlerine yaptığı konuşmasında KKTC'yi tanıyın çağrısında bulunmuş ve gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve bizlerin haklı davasına büyük destek vermiştir. Bu vesileyle zatı ailelerine huzurlu, bir kez daha teşekkür etmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası nezdinde tanınmasına yönelik girişimlere ağırlık verilmesi, Kıbrıs konusuna adil ve kalıcı bir uzlaşmanın bulunabilmesi açısından sizlerin desteğini çok önemsiyorum. Sözlerime son verirken, adadaki gerçekleri sizlerin neslinde bir kez daha ortaya koyma imkanı sağladığı için bu tarihi zirvenin ev sahibi Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs konusuna adil ve kalıcı bir uzlaşmanın bulunabilmesi açısından sizlerin desteğini çok önemsiyorum' - Son Dakika

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