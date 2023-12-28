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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesidir - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesidir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesi olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye ile olan tarihi bağların pekişmesi için birlikte hareket etmek gerektiğini belirtti ve gençlerin Türkiye'nin geleceğinde büyük işler yapacağına inandığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesidir
28.12.2023 - 20:13,
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesidir

ARDAHAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Enerji başta olmak üzere Mavi Vatan'da önemli bir merkezde olan KKTC'nin, bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesidir."

Tatar, Ardahan'da düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Anadolu'dan Türkiye'den bizi kopartabilecek herhangi bir siyasi yolculuk bizim sonumuz olur dedi.

Asla 1974 öncesine dönmeyiz diyen Tatar, her yerde "bağımsızlık, özgürlük, devlet ve anavatan Türkiye'nin varlığının önemini" anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, "Türkiye ve Kıbrıs coğrafya olarak o kadar yakın ki bu coğrafya bizleri kaynaştırmakta. ve bu iletişim çağında böylesine büyük teknolojilerle artık Kıbrıs Türkiye ile birlikte büyük projeleri sahiplenerek Kıbrıs Türk halkının kendi refahını, mutluluğunu, müreffeh yarınlarını planlayarak geleceğe emin adımlarla yürümekte. Dolayısıyla bu saatten sonra 1974 yılı öncesine asla dönmek istemediğimizi, böyle bir maceraya, böyle bir tehlikeye sürüklenemeyeceğimizi ve Türk askerinin garantörlüğünün bizler için ne kadar önemli olduğunu bütün uluslararası camiaya gerekçeleriyle anlatmaya devem ediyoruz. Bütün bu süreçte Kıbrıs'a gelenin, gidenin haddi, hesabı yok. Birleşmiş milletler, Avrupa birliği, Amerika devam ediyorlar. New York'ta da, farklı yerlerde, birtakım ciddi anlamda görüşmelerde hep biz ama bu anlaşma mutlak suretle kırmızı çizgilerimiz olan askeri oradaki faaliyet ve kentlik bekası yaşaması. Iki devletin işinde her türlü anlaşmayı değerlendirebileceğimiz bu iki devletin iş birliği ne olabilir? Doğa Akdeniz'in etrafında çok büyük gaz ve petrol zenginlikleri olduğu iddia edilmektedir. Diğer gemileri de araştırmalarını devam ediyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti Güney'de esasında bir Rum Cumhuriyetidir. ve uluslararası hukuka aykırı olarak bir takım anlaşmalar yapılmıştır. Ama o cumhuriyetin kurucu ortağı olmadan böyle işlere girişmeleri gerekiyor. Gün gelir bu zenginlikler ortaya çıkarsa bu zenginliklerin nasıl paylaşılacağı da ayrı konu. Dolayısıyla bu konuda kesinlikle bir işbirliğine gerek vardır. Diğer bir işbirliği ise kablo ile elektriğin ada için çok önemli olduğudur."

Cumhurbaşkanı Tatar, enerji başta olmak üzere Mavi Vatan'da önemli bir merkezde olan KKTC 'nin, bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesi olduğunu vurguladı.

Tatar, "Kendi refahını planlayarak geleceğe emin adımlarla gitmek istiyoruz. Türk askerinin orda olmasının, bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bizim yolculuğumuz birlikte olmalı. Bizi birbirimizden koparmak, bizim sonumuz demektir. Kıbrıs meselesi milli bir davadır, milli bir değerdir, milli bir davanın sonucudur ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizim aramızdaki tarihi bağların daha da pekişmesi için birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmamız gerek. Gençler, sizlerin, Türkiye'nin 2. yüzyılında büyük işler yapacağınıza inanıyorum."

Kaynak: İHA
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Kıbrıs, Tatar, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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