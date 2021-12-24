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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz"

24.12.2021 16:01

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Rum, Yunan ikilisinin yıllardan beri hedefi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

"Rum, Yunan ikilisinin yıllardan beri hedefi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır"

KIRŞEHİR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; "Kıbrıs'ta varlık mücadelemizi hep Türkiye'nin, Anadolu'nun desteği ile sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. 450 yıldır Kıbrıs adasında Rum, Yunan ikilisine karşı büyük bir direniş, İngiliz sömürgesine yine Türkiye ile bağlantımızı pekşitirmek suretiyle oradaki varlığımızı sürdürebildik" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi programlara katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Kırşehir temaslarına valiliği ziyaret ederek başlayan Tatar; burada Vali İbrahim Akın tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama törenine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arif Kılıç ve kurum temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, valilik şeref defterini imzalamasının ardından yaptığı açıklamada; Rum, Yunan ikilisinin yıllardır hedefinin Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması olduğunu ifade ederek; "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz" dedi. Türkiye'nin desteğiyle adadaki varlıklarını sürdürebildiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz. Bu bağlar daha da güçlenecektir. Gelecek nesillere daha güvenli, daha müreffeh bir gelecek bırakabilmek için çalışmalarımızı yürütmek en büyük temennimizdir. Kırşehir'de bulunmaktan dolayı mutluluk duymaktayım. Kıbrıs'ta varlık mücadelemizi hep Türkiye'nin, Anadolu'nun desteği ile sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. 450 yıldır Kıbrıs adasında Rum, Yunan ikilisine karşı büyük bir direniş, İngiliz sömürgesine yine Türkiye ile bağlantımızı pekşitirmek suretiyle oradaki varlığımızı sürdürebildik. Şuanda da artık yeni bir siyasetle Kıbrıs'ın geleceğine hep birlikte güvence verme noktasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam desteğiyle Kıbrıs'ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet. Yıllardan beri konuşulan bildiğiniz gibi ortaklık 1960 yılında denendi ve hiçbir anlam çıkmadı. Çünkü Rum, Yunan ikilisinin yıllardan beri hedefi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır. Çok denediler. Dolayısıyla Kıbrıs'taki hakkımızı, hukukumuzu korumak için yeni siyasetin daha da benimsenmesi ve kökleşmesi gerekmektedir. Bu da tabi ki Türkiye'nin desteğiyle olabilecek mücadeledir. O da oluyor" dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise ziyarette, Tatar'a şehir hakkında bilgiler verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz

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cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz" - Son Dakika
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