KKTC'den GKRY'ye silah ambargosu kararına tepki, Gerekli adımlar atılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararını 30 Eylül 2027'ye kadar uzatmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2027 mali yılı kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve GKRY'ye uygulanan silah ambargosunun 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle askıya alındığını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, ABD yönetiminin aldığı karardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Ada'daki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı eden, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

" Doğu Akdeniz'deki hassas dengeler dikkate alınmalı"

Açıklamada, bölgede ve özellikle Orta Doğu'da ciddi çatışmaların ve hassas gelişmelerin yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkat çekilerek, "Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri dikkate alacak ve bölgedeki barış ile huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılması büyük önem arz etmektedir" denildi.

Uluslararası aktörlere de çağrıda bulunulan açıklamada, "İlgili tüm uluslararası aktörleri Doğu Akdeniz'in barış ve istikrarına katkı koymaya ve Ada'da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğini gözeterek, adil ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılacak"

Açıklamada, KKTC'nin Türkiye ile iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi sürdüreceği belirtilerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz iş birliği ve dayanışma içerisinde, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir" denildi.