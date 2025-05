KKTC\'li Bakan Gadiyanoğlu\'ndan İHA\'ya ziyaret

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhlas Haber Ajansı'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerimizin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde elçilik açtığını da izledik. Bu bizi bir miktar üzdü ama KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçasıdır. KKTC en son kurulan Türk Devleti'dir, Doğu Akdeniz'in serhat bekçisidir" dedi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katıldı. Forum vesilesiyle İstanbul'da bulunan Bakan Gardiyanoğlu, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek burada değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası aile forumuna katıldıklarını kaydeden Bakan, foruma 19 ülkenin aileden sorumlu bakanının yuvarlak masa toplantısına katıldığını ifade etti. "Şunu gördük ki 19 ülkedeki sorunlar hemen hemen aynıymış" diyen Gardiyanoğlu, "Çekirdek ailenin yapısı, durumu, teknolojinin aileye olan olumlu olumsuz etkileri, sosyal medyanın aileye olan olumlu olumsuz etkileri, meğer 19 ülkede de hemen hemen ortak sorunmuş ve diğer sorunların hepsi masaya yatırıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerini sunan Gardiyanoğlu, "Aile üzerine ciddi çalışmalar yapıyorlar. Çekirdek ailenin korunmasıyla ilgili çok büyük çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de 2025 Aile Yılı ilan edildi. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu konuda kadının iş hayatına girmesi gibi çok ciddi çalışmalara başladık ve bu çalışmaların çoğunda Türkiye'de yapılan çalışmaları örnek alıyoruz. Onun için forumu da Kıbrıs Türk halkı adına önemsiyorum" açıklamasını yaptı.

"KKTC en son kurulan Türk Devleti'dir, Doğu Akdeniz'in serhat bekçisidir"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayrıresmi Zirvesi'nde kabul edilen Budapeşte Bildirisi'ne yönelik soruyu yanıtlayan Bakanı Gardiyanoğlu, "Bu konu bizim en hassas olduğumuz noktadır. Özellikle 2022 Semerkant Zirvesi'nde KKTC'nin gözlemci üyeliği oy birliği ile kabul edilmişti. Ama geçen aylarda da bazı Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerimizin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde elçilik açtığını da izledik. Dünkü toplantıda da şunu dile getirdim. Bu bizi bir miktar üzdü ama KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçasıdır. KKTC en son kurulan Türk Devleti'dir, Doğu Akdeniz'in serhat bekçisidir. Unuttukları bir şey var ki KKTC düşerse, Türk devletleri sırasıyla tehlikeye girer. Çünkü, biz en güneydeki serhat bekçisiyiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve kendimizi Türk Devletleri'nin dışında tutmuyoruz" açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de da KKTC'nin tanınması gerektiğini defaten tüm dünyanın gözünün içine bakarak söyledi"

Daha çok çalışacaklarını kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, "Ama özelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Budapeşte'de değil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da KKTC'nin tanınması gerektiğini defaten tüm dünyanın gözünün içine bakarak söyledi. Özelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 'KKTC'nin olmadığı bir aile resmi, eksik kalır' kısmı bizi son derece gururlandırmıştı. Elimizde geleni yapacağız. TDT ile temaslarımızı daha sık ve daha farklı konularda da açacağız" dedi.

Forum kapsamında Azerbaycanlı Bakan ile görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gardiyanoğlu, kurumlar arası anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Örneğin, KKTC'de 8 bin 700'e yakın Türkmen çalışan var, KKTC'de 400'e yakın Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz var. Özlük hakları, emeklilik hakları. Artık kurumlar arası temaslarımızı arttırmamız gerektiği konusunda hem fikiriz. Türkiye her alanda yanımızda, her alanda bize destektir. Dünyaya açılan kapımızdır Türkiye. Bu da zaten bilinen bir gerçek. En başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere sonsuz teşekkür ederim. Çünkü, her platformda KKTC'nin tanınması, KKTC'nin haklı davası ve Yunanistan ile birlikte Rum kesiminin 50 yıldır Kıbrıs adası üzerindeki tek taraflı hakimiyet göstergesinin kırılması ve bize karşı uygulanan ambargoların kaldırılmasında ciddi destekçimiz anavatan Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.

KKTC'nin alt yapısal gelişmelerine ve Türkiye'den entegrasyonuna da değinen Bakan Gardiyanoğlu, "Asrın projesi vardı, su projesi. Dünyada tek bir proje. O geldi, başarılı oldu. Hatta zamanında muhalifler o suyu istememişti. Şimdi sizden benden daha fazla kullanıyorlar. Elektriğin denizin altından gelmesine ilişkin fizibilitenin tamamlanması çok yakın. Çok yakın tarihte de 3 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Meclisi Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açışında bunları söyledi. Elektrik çok yakında KKTC'ye geliyor. Bunlar dev projeler. Ayrıca 'gerekirse su ve elektriği Güney Kıbrıs'la da paylaşabilirsiniz' dedi. Biz Türkler olarak kindar değiliz, biz paylaşımcıyız. Bulunduğumuz coğrafyada sorun istemeyen kişileriz. Türkler olarak misafirperveriz. Gerek elektrik gerek Telekom alanında gerekse diğer sektörlerde de hemen hemen entegrasyonumuz var" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL