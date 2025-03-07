KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre Eskişehir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre Eskişehir'de

Eskişehir ziyaretinde Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen, Eskişehir Hava Şehitliği'nde şehitleri kabirleri başında yad eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Bu toprakları şehit ve gazilerimizden emanet aldık ve asla çiğnetmeyeceğiz.

07.03.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir ziyaretinde Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen, Eskişehir Hava Şehitliği'nde şehitleri kabirleri başında yad eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Bu toprakları şehit ve gazilerimizden emanet aldık ve asla çiğnetmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz çok yaşasın" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ziyaretler için Eskişehir'e geldi. Başkan Zorlu Töre burada, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret edip geneli Kıbrıs Gazisi olan gazilerle bir araya geldi. Dernekte gazilerle sohbet eden Töre, buradan ayrılarak Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki şehitleri kabri başında yad etti.

"Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır"

Töre, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan topraklarının şehit ve gazilerin emaneti olduğunu anlatarak, "Bundan dolayı da ne Türkiye Cumhuriyeti topraklarını ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını ne içerdekilere ne dışardakilere çiğnetmeyiz. Göndere çektiğimiz ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Minarelerimizde okunan ezan seslerini asla susturmayacağız. Şu an şehit ve gazilerimizin huzurundayız. Bu vatanı bize şehitlerimiz ve gazilerimiz emanet etti. Amerika hediye etmedi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Rusya hediye etmedi. Dolayısıyla biz bu toprakları şehit ve gazilerimizden emanet aldık ve bu toprakları asla çiğnetmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz çok yaşasın. Birlik ve beraberlik içerisinde daima ileriye gideceğiz. Türkiye ne kadar güçlü olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kendini daha fazla güvende ve emniyette hissetmektedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla birlikte biz zaten, 96 yıl sonra Mehmetçik'e kavuştuk; artık hiç de ayrılmak niyetinde değiliz. 1878'de Osmanlı Devleti'nin askerleri Kıbrıs'tan çekilmişti. Ama 1974'te gelen Türk askerleri adadan artık hiç çekilmeyecek, hep birlikte orada kalacağız. Mücahitler, Mehmetçikler orada birlikte toprağa can ve kan verdiler. Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır. Yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye, yaşasın Türk Dünyası" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güvenlik, Politika, Kültür, Kıbrıs, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre Eskişehir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:14:06. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre Eskişehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.