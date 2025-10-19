KKTC\'nin Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Kurulan 777 sandıktan 771 sandıkta oy sayım işlemi sona erdi. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, sayılan oyların yüzde 62,74'ünü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın aldığını belirtti. Resmi olmayan sonuçlara göre, KKTC'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu. Erhürman'ın rakibi mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,83'ünü aldı. Diğer adayların oy oranları ise yüzde 1'in altında kaldı. Açılan 771 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 64,32 oldu.

Dış politikada Türkiye ile yakın istişare mesajı

Erhürman, CTP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, saat 21.30'da Kızılbaş Parkı'nda halkla bir araya gelip kutlama yapacaklarını duyurarak, "Oy verip, vermemeniz önemli değil. Bütün halkımızı Kızılbaş'a davet ediyorum. Bizim kazanmamızı değil, kardeşliğimizi hep birlikte kutlayalım" dedi.

Kendisine destek veren, oy veren, vermeyen herkese teşekkür eden Erhürman, "An itibarı ile artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tam tarafsızlıkla hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımın cumhurbaşkanı olma sözünü veriyorum" ifadelerini kullanarak, "Biz bir bütünüz, irademiz bir bütündür. Tam da arzuladığımız şekilde kardeşliğimiz kazandı. Bölünmeyeceğiz dedik, bölünmedik. Bütünleştik, birleştik" dedi.

Cumhurbaşkanının tarafsız olacağını, ayrım gözetmeyeceğini, eşitliğin ve özgürlüğün bekçisi olacağını söyleyen Erhürman, "Ben tek başıma yönetmek üzere yola çıkmadım. Hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullanarak, hangi partiye mensup olduğuna bakmaksızın liyakat esasına göre çalışacaklarını belirtti. Üstlendiği sorumlulukları, özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları Türkiye ile yakın istişare içerisinde yürüteceğini dile getiren Erhürman, "Bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın" dedi.

Toplumun huzuru ve güvenliğinin en başta geleceğini vurgulayan Erhürman, "Zafer sarhoşluğu söz konusu olmayacak. Benim halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımla gurur, onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurum, gururumdur" diye konuştu.

Tufan Erhürman kimdir?

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1970 yılında dünyaya gelen Tufan Erhürman, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasının ardından 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Erhürman, 2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne girdi. 2015-2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlenen Erhürman, 2016'da CTP 26. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçildi ve bu görevi 9 yıl sürdürdü. 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşan dörtlü koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yapan Erhürman, evli ve bir çocuk babasıdır. - LEFKOŞA