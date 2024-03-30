Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı - Son Dakika
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Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı

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AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın seçim afişleri İzmir'e asıldı. Bayraklı'da bir reklam panosunda İzmir adayları arasında yer alan Büyükakın'ın afişinin üzerinde "Hayaldi gerçek oldu, Kartepe Teleferik hayırlı olsun" mesajı yer aldı.

30.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:35
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Yerel seçimlere saatler kala İzmir'de ilginç bir olay gerçekleşti. Bayraklı'da bir reklam panosunda İzmir adayları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın pankartı asıldı. Pankartta "Hayaldi gerçek oldu, Kartepe Teleferik hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

İZMİT'LE İZMİR Mİ KARIŞTI?

Sosyal medyada viral olan görüntüler, yaşanan karışıklığın afişlerin 'İzmit' yerine 'İzmir'e gönderilmesinden kaynaklandığı yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar ise bunun bir reklam stratejisi olabileceğini öne sürdü.

"AYNI AFİŞ KAĞITHANE'DE DE ASILI"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan gönderinin altına "Bursa da da var bu anlamlandıramadım bende", "Bu afişleri İznik de gördüm harbiden karıştırmış olabilir mi?", "Aynı afiş Kağıthane'de de asılı", "Ben de dün Şişli'de denk geldim", "İzmit ile İzmir karışmış", "Aynı durum Ankara'da da var" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın\'ın afişleri İzmir\'e asıldı

Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selim Kayisi: Para çok nasıl olsa 17 5 Yanıtla
  • huseyin ergun: İzmiri şehir nasıl olurmuş görün diye İzmite çağırıyorlar. Bir harf değişikliğinin bile şehri nasıl değiştirdiğini görün diye. Hata da, bile bu kadar güzel tesadüfler mesajlar olsun. Biraz da eğlenelim dedik. İzmirlilerden alınmasın.Sürç ü lisan ettikse affola. 6 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı - Son Dakika
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