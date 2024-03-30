Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın\'ın afişleri İzmir\'e asıldı

Politika

Yerel seçimlere saatler kala İzmir'de ilginç bir olay gerçekleşti. Bayraklı'da bir reklam panosunda İzmir adayları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın pankartı asıldı. Pankartta "Hayaldi gerçek oldu, Kartepe Teleferik hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

İZMİT'LE İZMİR Mİ KARIŞTI?

Sosyal medyada viral olan görüntüler, yaşanan karışıklığın afişlerin 'İzmit' yerine 'İzmir'e gönderilmesinden kaynaklandığı yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar ise bunun bir reklam stratejisi olabileceğini öne sürdü.

"AYNI AFİŞ KAĞITHANE'DE DE ASILI"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan gönderinin altına "Bursa da da var bu anlamlandıramadım bende", "Bu afişleri İznik de gördüm harbiden karıştırmış olabilir mi?", "Aynı afiş Kağıthane'de de asılı", "Ben de dün Şişli'de denk geldim", "İzmit ile İzmir karışmış", "Aynı durum Ankara'da da var" şeklinde yorumlar yapıldı.