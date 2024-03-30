Yerel seçimlere saatler kala İzmir'de ilginç bir olay gerçekleşti. Bayraklı'da bir reklam panosunda İzmir adayları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın pankartı asıldı. Pankartta "Hayaldi gerçek oldu, Kartepe Teleferik hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada viral olan görüntüler, yaşanan karışıklığın afişlerin 'İzmit' yerine 'İzmir'e gönderilmesinden kaynaklandığı yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar ise bunun bir reklam stratejisi olabileceğini öne sürdü.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan gönderinin altına "Bursa da da var bu anlamlandıramadım bende", "Bu afişleri İznik de gördüm harbiden karıştırmış olabilir mi?", "Aynı afiş Kağıthane'de de asılı", "Ben de dün Şişli'de denk geldim", "İzmit ile İzmir karışmış", "Aynı durum Ankara'da da var" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Politika › Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı - Son Dakika
Sivas'ın Zara ilçesinde, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi. BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Zara Merkez Camii'nde düzenlenen mevlitte şehitler için dua edildi ve ikramda bulunuldu. Programda, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti ve dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan, Vali Aksoy'a teşekkür etti ve gençlere başarılar diledi. Buluşma, öğrencilerin Vali Aksoy ve İl Müdürü Ercan ile fotoğraf çekimiyle sona erdi.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşler ile dernek ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Bakkalcıoğlu, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi ve teşekkürlerini iletti.
Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.
Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'ın düzenlediği 'Sevdamız Tekkeköy Buluşması' binlerce kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Togar, seçmenlerden 31 Mart'ta sandıkları patlatma sözü aldı ve Tekkeköy halkının desteğini istedi. Ayrıca, etkinlikte Ekin Uzunlar'ın performansıyla vatandaşlar coştu.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimi ile şehirde başlatılan spor yatırımları hızla ilerliyor. TFF standartlarına uygun donatıları ile hizmete açılan Güney Spor Kampüsü'nün yanı sıra yeni dönemde Kuzey Spor Kampüsü ile Kiremitocağı Spor Vadisi de hayata geçirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" adlı kitap hazırlandı.
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