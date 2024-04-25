Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti - Son Dakika
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Politika

Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında bir yol çalışması esnasında "yetki alanı" arbedesi yaşandı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sabrımız tükendi. Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimize saldırıyor. Hiçbir müdürümüzü ve çalışanımızı bu şekilde hedef almayı kabul etmiyorum. Bu olayın bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

25.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:20
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İzmit Tavşantepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' arbedesi yaşandı.

BAŞKAN HÜRRİYET: BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZ SALDIRIYA UĞRADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşentepe'deki hastane yolunda yapılan çalışmalarda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve diğer belediye çalışanlarının, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti

"ARTIK BU NOKTADA SABRIMIZ TÜKENDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Artık bu noktada sabrımız tükendi. Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimize saldırıyor. Biz uzlaşma çağrılarımıza rağmen, bu engelleme taktiklerini aşan bir noktaya geldik ve fiziksel şiddete başvuruyorlar.

Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti

"BU OLAYIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Hiçbir müdürümüzü ve çalışanımızı bu şekilde hedef almayı kabul etmiyorum. Bu olayın bedelini ödeyeceksiniz. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti

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Son Dakika Politika Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: kocaeli belediyesi kayyuma devredilmeli çok büyük sorun var araçlar eski şoförler saygısız 18 9 Yanıtla Serdar çelik: Sen kocaelide mi yaşıyorsun 4 8 ferhat eser: arkadaşımın işi çıkınca bana gebzeden kent kart alıp izmit halk evinde inmemi söyledi kent kart alıp onu aktif etmek zulüm o bitti kocaeli arasına bindim binmez olaydım minibüsemi bindim tıramı bindim anlayamadım şoför bey ben yabancıyım halk evinde inicem daha varmı diye sordum adam bana cevap verene kadar 20 durak gitmişizdir yanımdaki yolcuyla sıkış tıkış geldik o süratle ayakta durmak yürek ister orada yaşamaya gerek yok oranın insanı iyi bilir sor anlatsınlar 1 0
  • Osman Bicer: Vay be belediyelere bak hizmet için mücadele ediyolar yok biz yapıcaz hayır biz yapıcaz ?? 5 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Neyin pesinde bu cahil iki taraf acaba. Bu nasil bir kafadir ya. 1 0 Yanıtla

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