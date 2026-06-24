Koçali Barajı Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koçali Barajı Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı

Koçali Barajı Projesi\'nde çalışmalar yeniden başladı
24.06.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 22,4 milyar liralık Koçali Barajı ve Sulama Projesi'nde tüm jeolojik ve deprem engellerinin aşıldığını, çalışmaların yeniden başladığını duyurdu. Proje, 187 bin dekar tarım arazisini sulayacak ve içme suyu sağlayacak.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman ve Kahta'nın geleceği açısından stratejik öneme sahip Koçali Barajı ve Sulama Projesi'nde çalışmaların yeniden başladığını açıkladı. Projenin karşı karşıya kaldığı tüm teknik ve jeolojik engellerin aşıldığını belirten Çadır, "Koçali Projesi devletimizin de bizim de en üst sıradaki gündem maddelerinden biridir. Allah'ın izniyle eksiksiz tamamlanacaktır" dedi.

Koçali Barajı ve Sulama Projesi hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunan Başkan Çadır, projenin yalnızca bir baraj yatırımı olmadığını, sulama sistemleri, içme suyu altyapısı ve enerji üretim tesisleriyle bölgenin en büyük kalkınma hamlelerinden biri olduğunu ifade etti. Projede yaşanan gecikmelerin nedenlerine ilişkin bilgi veren Çadır, dünya literatüründe "Koçali Karmaşığı" olarak adlandırılan zorlu jeolojik yapının ve 6 Şubat depremleri sonrası ortaya çıkan yeni mühendislik kriterlerinin süreci etkilediğini söyledi.

Başkan Çadır, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle projemizi detaylı şekilde yeniden değerlendirdik. Yapılan jeoteknik çalışmalar sonucunda tüm zemin problemlerini çözüme kavuşturduk. Deprem kriterlerine uygun revizyonlarla Koçali Barajı'nın aynı yerinde ve planlanan kapasitesiyle hayata geçirilmesine karar verdik" sözlerini kullandı.

Koçali Projesi'nin toplam yatırım büyüklüğünün 22,4 milyar liraya ulaştığını belirten Çadır, bugüne kadar yaklaşık 8 milyar liralık yatırımın sahaya aktarıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adıyaman'a yönelik yatırımların sürdüğünü vurgulayan Çadır, "Şehrimizin hak ettiği her yatırımı almaya devam edeceğiz. Koçali Projesi bunun en önemli örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Projede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Başkan Çadır, baraj sahasındaki ulaşım yolları, derivasyon tüneli ve Bulam Tüneli gibi kritik altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tüneli işinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 90'ın üzerine çıktığını aktaran Çadır, 187 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlayacak Koçali Ana İletim Hattı'nda ise çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi. İçme suyu tesislerinin proje çalışmalarının tamamlandığını ve enerji üretim tesislerine ilişkin planlamaların hazır olduğunu ifade eden Çadır, yatırımın her aşamasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Koçali Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte 297 milyon metreküp su depolanacağını, 187 bin dekarlık tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını söyleyen Çadır, projenin Adıyaman'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına da çözüm sağlayacağını kaydetti.

Başkan Çadır, "Koçali Barajı tamamlandığında sadece Kahta'nın değil, tüm Adıyaman'ın tarımına, ekonomisine, su güvenliğine ve kalkınmasına yön veren stratejik bir eser olacaktır. Hemşerilerimiz müsterih olsun; bu projeyi tamamlayarak bölgemizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Çadır, açıklamasının sonunda projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Politika, AK Parti, Adıyaman, Ekonomi, Deprem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Koçali Barajı Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı

16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
12:57
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:54:56. #7.13#
SON DAKİKA: Koçali Barajı Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.