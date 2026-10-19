Koçyiğit savunma bütçesindeki yüzde 60,28 artışı barış çağrısıyla eleştirdi - Son Dakika
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Koçyiğit savunma bütçesindeki yüzde 60,28 artışı barış çağrısıyla eleştirdi

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Koçyiğit savunma bütçesindeki yüzde 60,28 artışı barış çağrısıyla eleştirdi
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 2027 bütçesinde her 100 liranın 17 lirasının faize gittiğini söyledi. Koçyiğit savunma sanayii payının yüzde 60,28 arttığını ve bu bütçenin toplumu daha fazla yoksullaştıracağını belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 2027 yılı bütçesinde savunma sanayine ayrılan payla ilgili, "Bu vergi sistemiyle, bu bütçe anlayışıyla toplumu daha fazla yoksullaştırmaktan başka bir yere varılamayacağı açık ve net. Diğer taraftan bütçede faiz büyüyen bir canavara dönüşmüş; gerçekten doyuramıyoruz. Ne kadar çok versek de kapatamadığınız bir kara deliğe dönüşmüş durumda. Bu ülkedeki her 100 liranın 17 lirası faize gidiyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 2027 yılı bütçesiyle ilgili, "Vergi sisteminde çok temel bir ilke vardır; az kazanandan az, çok kazanandan çok alınır. Yüksek gelirler ve yüksek kazançlar adil bir şekilde vergilendirilir. Dolaylı vergilerin yurttaşlar içindeki yükü azaltılır ve temel tüketim ürünlerinden alınan vergiler yüzünden dar gelirlinin sofrasındaki ekmeğin küçülmesi engellenir. Oysaki bugün baktığınızda; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisinin (KDV) çok yüksek olduğunu görüyoruz ve bunu herkes ödüyor. Yani bir asgari ücretli ile milyarderin markete gidip bir ürünü aldığında KDV aynı olabilir mi? Burada çok büyük bir eşitsizlik olduğunu ve bir tarafta gelir vergisi ile ezilen yoksulun, emekçinin, ücretlinin dolaylı vergiler ve özellikle KDV üzerinden ikinci bir baskı altında olduğu için alım gücünün düştüğünü görüyoruz. O yüzden bütçede KDV gelirlerinin 5 trilyon 681 milyar liraya, ÖTV'nin ise 3 trilyon 284 milyara ulaşması bekleniyor. Bunun kaynağı kim? Kaynak sokakta gördüğümüz yurttaşların her birisidir. Cebinde bir çay parasını zor bulan insanlar, akşam evlerine yemek götürmek için çalışanlar işte bu KDV ve ÖTV'nin kaynağını oluşturuyorlar. O anlamıyla açık ve net söyleyelim; bu vergi sistemiyle, bu bütçe anlayışıyla toplumu daha fazla yoksullaştırmaktan başka bir yere varılamayacağı açık ve net. Diğer taraftan bütçede faiz büyüyen bir canavara dönüşmüş; gerçekten doyuramıyoruz. Ne kadar çok versek de kapatamadığınız bir kara deliğe dönüşmüş durumda. Bu ülkedeki her 100 liranın 17 lirası faize gidiyor" ifadelerini kullandı.

'SOFRAMIZDAKİ EKMEK NE ZAMAN BÜYÜYECEK'

Bütçede sosyal hizmetlere ayrılan payın arttığını kaydeden Koçyiğit, iktidarın bütçedeki payı artırarak yoksulluğu yönettiğini söyledi. Koçyiğit, savunma sanayine ayrılan rakamları da hatırlatarak, "Bütçenin en önemli payını yine savunma sanayii alıyor. Bütçe payında önemli bir artış var, ne kadar; yüzde 60,28. Bu yılki harcamalar için 3 trilyon 454 milyar lira ayrılması öngörülüyor. Bu 2026 yılı bütçesindeki 2 trilyon 155 milyar liralık ödeneğe göre yüzde 60,28'lik artış demektir. Barışı konuşuyoruz. Barış ve Demokratik Toplum sürecindeyiz. Yeni bir döneme kapı aralıyoruz. O zaman sizin güvenlikçi politikalara ayırdığınız bu bütçeyi nasıl değerlendirmeliyiz? Her 100 liranın 15 lirasını savunma harcamalarına ve güvenlikçi politikalara ayıran bir bütçeyle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı demişti, 'Bu silaha, çatışmaya giden bütçe artık halkın refahına gidecek.' Halk ve bizler soruyoruz; bu ne zaman refah olarak yansıyacak ne zaman soframızdaki ekmek büyüyecek, maaşlarımız artacak, asgari ücretli insani yaşam koşullarına ulaşacak, emeklilerin parası ne zaman artacak, bu payı bütçedeki güvenlik politikalarından alıp halka vermeyi neden düşünmüyorsunuz? Madem bütçede bu kadar pay artırıyorsunuz o zaman barışla bağ nasıl kuruyorsunuz? O anlamıyla dilde barış varsa bütçede barış olmalı. Dilde barış, bütçede güvenlikçi politikalar kabul edilebilir değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Gülistan Kılıç KoçyiğitDEM PartiPolitikaEkonomiSon Dakika

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