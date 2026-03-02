Koçyiğit'ten İran ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
Koçyiğit'ten İran ve Demokrasi Vurgusu

02.03.2026 13:35
Koçyiğit, ABD ve İsrail'in niyetlerini eleştirirken, Türkiye'de demokratik reform çağrısında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "ABD ve İsrail'in gerçekten amacının İran'ı özgürleştirmek değil, bölgeyi kendileri açısından dikensiz gül bahçesi haline getirmek olduğunu hepimiz iyi biliyoruz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'teki basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecinde demokratik entegrasyonun Meclis'in devreye girmesini, siyasi partilerin daha fazla sorumluluk almasını ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir hukuk mimarisinin kurulmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Demokratik siyaset, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve güvence altına alınmasının sürecin temel ayaklarını oluşturduğunu belirten Koçyiğit, "Bugün yaşadığımız pek çok krizin kaynağında demokratik hukukun yokluğu yer almaktadır." diye konuştu.

Tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"İktidar elini çabuk tutmalıdır. Günlere ve aylara yayılan bir meseleyle karşı karşıya olmadığımızı artık iktidarın görmesi gerekiyor. Sürecin halihazırda yasal çerçeveden ve güvenceden yoksun olarak ilerlemesinin mümkün olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde Komisyon Raporu'nun da ortaya koyduğu gibi sürecin, barış yasalarının hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmesi ve yasalaşması gerektiğinin altını çizelim. Silah bırakma sürecini kolaylaştıracak, silah bırakanların siyasal ve sosyal hayata katılımını sağlayacak yasayı yapmadan bu sürecin ilerlemesinin koşullarını sağlamanın mümkün olmadığını ifade etmemiz gerekiyor."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Koçyiğit, Minab kentinde bir ilkokulun bombalanması sonucu 150'den fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini, bunun bir katliam olduğunu ve sivillere yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Bir ülkeye dışarıdan yapılan askeri müdahalelerle özgürlük, demokrasi ve barışın gelmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Koçyiğit, "ABD ve İsrail'in gerçekten amacının İran'ı özgürleştirmek değil, bölgeyi kendileri açısından dikensiz gül bahçesi haline getirmek olduğunu hepimiz iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Koçyiğit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini bir güne sığdırmadıklarını, yılın her günü kadınlar için çalıştıklarını belirterek, kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapısal önlemler almadan bunlarla mücadele edilemeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Demokrasi, Politika, Türkiye, İsrail, İran, Son Dakika

