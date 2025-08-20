Koçyiğit'ten Yalanlamalar ve Eleştiriler - Son Dakika
Koçyiğit'ten Yalanlamalar ve Eleştiriler

20.08.2025 14:03
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, komisyondaki iddiaları yalan ve dezenformasyon olarak nitelendirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bazı talepleri gündeme getirdikleri iddialarına ilişkin, "Bu süreç başladığında bütün bu provokasyonları, algı operasyonlarını, yalan-yanlış haberler yapacaklarını çok iyi biliyorduk ama bunu bir milletvekilinin, üstelik de komisyona girmeyi kabul etmemiş, komisyon dışında kaldıktan sonra da sırf süreç dışında kaldı diye sürece sürekli çamur atmaya çalışan bir partinin milletvekilinin yapmış olmasının da tesadüf olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda farklı kesimlerin dinlenmesini önemli bulduklarını bildirdi.

Bütün taraflarla diyalog kurmanın komisyonun çalışmalarını kolaylaştıracağını ve sürecin en kalıcı şekilde ilerlemesinin yolunu açacağını aktaran Koçyiğit, komisyonda dinlemeler bittikten sonra silah bırakan PKK'lıların hukuki statüsünün belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklandığını anımsatan Koçyiğit, bazı belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini de eleştirerek, memurların, emeklilerin, işçilerin insanca yaşamaya yetecek bir gelire kavuşmalarının bir lütuf olmadığını ifade etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bazı taleplerin gündeme getirildiğine" ilişkin iddialarına değinen Koçyiğit, iddiaları "yalan, dezenformasyon ve manipülasyon" olarak niteledi.

Koçyiğit, "Biz aslında bu süreç başladığında bütün bu provokasyonları, algı operasyonlarını, yalan-yanlış haberler yapacaklarını çok iyi biliyorduk ama bunu bir milletvekilinin, üstelik de komisyona girmeyi kabul etmemiş, komisyon dışında kaldıktan sonra da sırf süreç dışında kaldı diye sürece sürekli çamur atmaya çalışan bir partinin milletvekilinin yapmış olmasının da tesadüf olduğunu düşünmüyoruz." sözlerini sarf etti.

"Çözüm istemeyen kesimlerin olduğu gerçeğini de iyi biliyoruz"

Koçyiğit, açıklamasının ardından gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Çankaya'da araç yakan kişiyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Dün Meclis Başkanı da bir açıklama yaptı. Şu anda resmi olarak İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklama var. Açıkçası farklı bir bilgiye biz de sahip değiliz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, bu sürecin sağlıklı yürümesi gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı yürümesi için de çok uzun bir sürece yaymamak gerekiyor. Zamana yayılan her şeyin provokasyona, sabotaja açık hale geldiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu ülkede, çözüm isteyenler kadar olmasa da çözüm istemeyen kesimlerin olduğu gerçeğini de iyi biliyoruz."

Kaynak: AA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
12:37
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var
Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
