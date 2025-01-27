Koçyiğit'ten Yangın ve İmralı Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Koçyiğit'ten Yangın ve İmralı Açıklamaları

Koçyiğit, otel yangınında kayıplar için başsağlığı dilerken İmralı görüşmelerinin önemine dikkat çekti.

27.01.2025 13:54
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Bu şansı, bu tarih fırsatı gerçekten değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamıyla bu tarih fırsatı heba edecek, bu tarih fırsatı ıskalamamızı sağlayacak bütün söz, eylem ve pratiklerden de hükümetin özenle kaçınması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Koçyiğit, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına değinerek, "Bugün haftanın ilk günü ve ne yazık ki acı bir başlıkla basın toplantımıza başlıyoruz. 21 Ocak Salı günü, bütün Türkiye'de tanıklık ettiği şekilde 11 saat süren bir yangın sonunda Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk, 78 canımızı yitirdik ne yazık ki. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Halihazırda hastanede tedavi devam edenlere de acil şifa dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii bu kayıpların sadece birer rakam olmadığını, her birinin bir can, bir evlat, bir anne, bir baba, bir kardeş, bir dost, bir yaşam, bir mücadele olduğunun altını çizmek istiyoruz. Söz kurmak gerçekten çok zor. Çünkü her seferinde bu ülkede yitip giden yüzlerce, binlerce canımız oluyor. Biz buradan gelip söz kuruyoruz. Ama halihazırda gerçekten önlem alması gerekenler, insanı yaşatma sorumluluğu taşıması gereken iktidarın hiçbir şekilde bu sorumluluğu almadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İmralı görüşmelerine işaret eden Koçyiğit, "22 Ocak tarihinde heyetimiz İmralı'da Öcalan'la yaklaşık dört saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede heyetimizin ilk görüşmesinde yani 28 Aralık tarihinde yaptığı görüşmeden sonra mecliste grubu bulunan ve grubu bulunmayan bütün siyasi partilerle yaptığı görüşmeler, bu görüşmelerin içerikleri, bütün siyasi partilerin görüş, düşünce, eleştiri, öneri ve itirazları dikkatle not edilmişti. Bütün bunlar bizzat Öcalan'a ilk elden aktarıldı ve giriş kapsamlı da üzerine değerlendirmeler yapıldığını ifade etmiş olalım. Bu anlamda Öcalan'ın aslında bu meselenin çözümü açısından hala hazırda bir şans olduğunu, takındığı tutum, durduğu yerin Türkiye halkları, Ortadoğu halkları ve Kürt sorununun demokratik çözümünde çok önemli bir belirleyici olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi bu sefer gerçekten bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu şansı, bu tarih fırsatı gerçekten değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamıyla bu tarih fırsatı heba edecek, bu tarih fırsatı ıskalamamızı sağlayacak bütün söz, eylem ve pratiklerden de hükümetin özenle kaçınması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. O anlamıyla hükümetin hedef olarak ortaya koyduğu, toplumun genel olarak beklentisini, beklenti içerisinde bulunduğu bu çözüm tartışmalarının nihayete ermesi, gerçek anlamda pozitif sonuçlanması için de hızlı bir şekilde hükümetin pratik adımlara yoğunlaşması gerektiğini de ifade edelim. Sadece gidiş gelişlerle, sadece sözle bu sürecin yürüyemeyeceği de açık ve net bir gerçek bunun altını çizmek istiyoruz. Bu anlamıyla hızlı bir şekilde yasal çerçeve için özellikle Meclisin inisiyatif geliştirilmesi, Meclisin bu konuda sorumluluk göstermesi gerektiğini ifade edelim. Halihazırda tecrit şartları devam ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Koçyiğit'ten Yangın ve İmralı Açıklamaları - Son Dakika

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