Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı - Son Dakika
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Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı

06.06.2022 10:12
Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden projeleri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Hilatepe'yi anlattı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden projeleri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Hilatepe'yi anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı toplantılar devam ediyor. Bu çerçevede Cumayeri ilçesinde gerçekleştirilen toplantı sonrası programa katılanlar Hilal Tepe Mesire Alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun gözde projelerinden biri olan Millet Bahçeleri ve Hilal Tepe Mesire Alanı projesi, hem Cumayerli hem de Düzceli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konsept olarak Türkiye'de tek olan proje büyük bir özveri ile devam ederken çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; "Seçimden sonra dediğimiz gibi Cumayeri'mize kalıcı eserler bırakmak için çalışacağız demiştik. O günden bu yana Cumayeri için var gücümüzle çalışıyoruz. Birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor, bunlardan biride Hilal Tepe Mesire Alanı. Bu projemiz Cumayeri'mize, Düzce'mize hatta Batı Karadeniz bölgesine hitap edecek bir proje. 100 dönüm üzerine uyguladığımız bu projede ana tema olarak 17 adet hilal olacak. Bunların bir tanesi diğerlerinin 3 katı büyüklüğünde ona Türkiye Cumhuriyeti Devleti adını vereceğiz. Diğer hilallerimize de geriye dönerek bugüne kadar yaşamış Türk devletlerinin ismi verilecek. Cumayeri'ne kuş bakışı bir yükseklikte olan bu yerimiz de aynı anda 1000 kişi piknik yapıp gezebilecek. 17 adet hilallerimizin dışında yeteri kadar kamelya, oturma bantları, taş oturaklar ile vatandaşlarımıza hitap edecek. Biz çalışırken heyecanlanıyoruz inşallah bittiğinde güzel olacak. Cumayeri'ni her alanda bir üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı
Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı
Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı
Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı
Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı

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Kaynak: İHA

Mustafa Koloğlu, Cumayeri, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı - Son Dakika

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