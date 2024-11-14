Konser Tartışmaları ve Diyabet Sorunları

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin düzenledikleri konserlerle ilgili tartışmalara ilişkin "Buradaki itirazın konserlere olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradaki mesele bu konserlerin nasıl icra edildiğidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, son günlerde şiddet olaylarının arttığını söyledi.

Şahin, "İçine düştüğümüz bu şiddet sarmalının yegane sebebi, ekonomik yıkım, kalıcı fakirlik endişesi ve kamu düzeninin bozulmasıdır. Kamu düzeninin bozulmasında bireysel silahlanma önemli bir etkendir. Ekonomik kriz, bireylerin geçim mücadelesini zorlaştırmakla kalmıyor, geleceğe dair umutlarını ve güven duygularını da zedeliyor. Ailelerde, mahallelerde, iş yerlerinde artan maddi sorunlar, insanları duygusal olarak yıpratıyor, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor." diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturmak için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldığını anımsatan Şahin, "Belediye başkanlarının bir kusuru, ihmali varsa elbette araştırılmalıdır, hukuk önünde herkes hesap vermelidir. Ancak hukuk, siyasi iklime göre de hareket etmemelidir. Bizim itiraz ettiğimiz nokta burası." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Tip 1 diyabet hastalarının sorunlarını anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 8 milyon vatandaşın diyabet hastası olduğunu aktaran Temelli, bu hastalıkla mücadele etmenin mümkün olduğunu, bunun için bütçeden daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini kaydetti.

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin düzenlediği konserler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Tip 1 diyabet hastalığının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Bu hastalığa karşı dünyada geleneksel yöntem yerine diyabet sensörlerinin kullanıldığını dile getiren Emir, şöyle konuştu:

"Bizim çocuklarımız da bunu hak ediyorlar ama maalesef bugüne kadar diyabet sensörleri ve diyabet pompalarıyla ilgili söz verilmiş olmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Bu öyle uzatılacak, zamana yayılacak, üstüne uzun çalışılacak bir şey değil. 30 bin çocuğumuz var, ödeyeceğiniz para 2 milyar lira. Sadece kur korumalı mevduata 833 milyar lira ödediniz. Bu ülkenin bütçesi büyüktür, yavrularımıza böylesine hayati bir konuda ayıracak 2 milyar liramız tabii ki vardır. Bu çocuklarımızın iki gün bile beklemesi yanlış olur, bir an evvel bu sorun çözülmelidir."

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser etkinliklerine ilişkin tartışmalara da değinen Emir, şunları söyledi:

"Elbette bütün kamuda tasarruf önemli, buna belediyeler de dahil. Belediyelerin verdikleri bazı ücretlerin olağandışı olabileceği, bazı vatandaşlarımızı düşündürdüğü ortadadır ama burada dikkat edilmesi gereken, kime, nasıl harcandığıdır? Bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Ama bulanık suda balık avlamak, bu fırsatı bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmak, onlar hakkında şaibeli bir algı yaratmak, olmayan delillerle savcılık soruşturması başlatıp bir cadı avı başlatmak ve onları yargı sopasıyla tehdit etmek asla kabul edilemez. Bizim belediyelerimiz zaten sürekli müfettiş denetimi altındalar, denetleniyorlar. Hesap vermeye 'evet' ama bunun üzerinden bir algı yaratmaya, itibar suikastı yapmaya asla izin vermeyeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, diyabet hastalığının tüm dünyada önemli bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

Hükümetin bu hastalığa karşı attığı adımları anlatan Zengin, "Şu anda Sağlık Bakanlığının bütçesinin sadece yüzde 12'sinin direkt olarak diyabet hastalarına ayrıldığını görüyoruz. Ama diyabet hastalığı öyle bir rahatsızlık ki pek çok hastalığa zemin oluşturuyor. Öyle olduğu için de kronik hastalıkların gelişmesinde önemli etken oluyor. Bütün kronik hastalıklar da baktığımız zaman bizim sağlık bütçemizin yüzde 75'ini oluşturuyor." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konser harcamalarına da değinen Zengin, "Bazen belediyelerin, bazen Kültür Bakanlığımızın böyle pek çok etkinliği var. Buradaki itirazın konserlere olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradaki mesele bu konserlerin nasıl icra edildiğidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi içinde de 'Konserler yapılırken acaba gereğinden fazla para mı harcadık, burada bir suiistimal mi var?' diye bir soruşturma başlattı. Kültürel etkinliklerde harcadığımız bütçelerin de doğru ve efektif olarak kullanılması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'de sadece 2023 yılında cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısının 26 bine ulaştığını aktardı.

Son beş yılda 50 binden fazla çocuğun sokaklarda zorla dilenciliğe teşvik edildiğini dile getiren Çömez, "Bu akıl almaz bir rakam ve bunların da yaklaşık 20 bininin Suriyeli olduğu ortaya çıkmış. Yani bu ülkede 50 bin çocuk eğer dilenciliğe zorlanmışsa ve bunlar sadece devlet tarafından tespit edilen rakamlarsa gerçek rakamın çok daha fazla, çok daha vahim olduğunu düşünmemiz mümkün." dedi.