Konya\'da AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı düzenlendi

Konya'da çok sayıda partilinin katılımıyla AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı düzenlendi. Programın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın iştirakiyle Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Konya Eğitim Programı yoğun katılım ile başladı. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Doç. Dr. Turgay Yerlikaya ve Hayati İnanç program çerçevesinde sunum gerçekleştirdi.

Programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, eğitim programının hayırlı olması diledi. Özgökçen, "Bugün AK Parti milletin kalesi, milletin sesi, milletin nefesi olduysa bunlar teşkilatımızın sayesindedir. Rabbim hepinizden, her bir teşkilat mensubumuzdan razı olsun. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörün gölgesini silip atan, huzurun gölgesini doğuran bir durumda, terörsüz Türkiye sürecinin içerisindedir" dedi.

AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'ndan sonra ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. - KONYA