Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?

07.07.2022 00:07

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Koca'ya hakkında, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin." dedi. Bakan Koca ise sosyal medya hesabından açıklamalara yanıt vererek "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.

Türkiye Konya'dan gelen doktor cinayeti haberiyle sarsıldı. Güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etti. Saldırganın 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu için cinayeti işlediği öğrenildi.

"GÖR YARATTIĞIN İKLİMİ"

Görevi başındaki doktorun katledilmesine tüm Türkiye'den tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından hükümeti hedef aldı. CHP lideri, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline "giderlerse gitsinler" demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" dedi.

Konya'daki doktor cinayetinden hükümeti sorumlu tutan Klılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan jet yanıt: Biraz olsa üzgün görünemez miydin

"BİZİM YÜREĞİMİZ YANIYOR KEMAL BEY"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kılıçdaroğlu'nan sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.

Konya'daki doktor cinayetinden hükümeti sorumlu tutan Klılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan jet yanıt: Biraz olsa üzgün görünemez miydin
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:34 Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 00:19:46. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement