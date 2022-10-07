Ardından organize sanayi bölgesindeki bazı firmaları ziyaret eden Babacan, yetkililerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Selçuklu, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Konya haber: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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