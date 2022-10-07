Konya haber: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Beraberindeki heyetle kente gelen Babacan, Selçuklu ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kos Camisi'nde cuma namazını kıldı.
Ardından organize sanayi bölgesindeki bazı firmaları ziyaret eden Babacan, yetkililerle bir süre sohbet etti.
Babacan yarın, kentte çeşitli STK'ların temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.
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