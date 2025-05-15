Konya'nın Suriçi Projesi: Geçmişi Geleceğe Taşıyan Bir Kentsel Dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Konya'nın Suriçi Projesi: Geçmişi Geleceğe Taşıyan Bir Kentsel Dönüşüm

Konya\'nın Suriçi Projesi: Geçmişi Geleceğe Taşıyan Bir Kentsel Dönüşüm

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı Projesi'nin sadece bir kentsel dönüşüm çalışması olmadığını, aynı zamanda Konya'nın köklü tarihine saygı duruşu olduğunu belirtti. Proje, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak.

15.05.2025 14:45  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Projesi'nin sadece bir kentsel dönüşüm çalışması değil, aynı zamanda Konya'nın köklü tarihine saygı ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Biz bu projeye sadece bir yatırım gözüyle değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak bakıyoruz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Tic. A.Ş. (EPP) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Alim Kaplaner ile birlikte Meram Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Suriçi Çarşısı Birinci Etabı'nda incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Kavuş ve Genel Müdür Kaplaner, çalışma süreci hakkında mühendislerden bilgi aldılar.

"Suriçi, şehrin sembollerinden biri olacak"

İncelemeleri sonrasında proje ve inşaat süreci hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı Projesi'nin hem Konya hem de Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu bölge tarihi ve kültürel miras açısından çok değerli. Selçuklu Hamamı'nın cam kubbesi, tarihi çini fırını, iş yerleri, sosyal alanlarıyla bu alan Konya'nın sembollerinden biri olacak" dedi. Çalışmaların yaz aylarında tamamlanmasının planlandığını belirten Başkan Kavuş, "Altın Çarşı, Bedesten ve Türbeönü Çarşıları'nı birleştiren bu yürüyüş aksı ile Konya'ya yeni cazibe merkezi kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan değişimle birlikte şehrin hafızası da yeniden gün yüzüne çıkıyor"

Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Projesi'nin sadece bir kentsel dönüşüm çalışması değil, aynı zamanda Konya'nın köklü tarihine saygı ifadesi olduğunu vurguladı. "Bu projede her tuğla, geçmişin izini geleceğe taşıyan bir köprü niteliğinde" diyen Başkan Kavuş, projede kullanılan malzemelerden peyzaj düzenlemelerine kadar her detayın titizlikle planlandığını ifade etti. Kavuş, "Burada yürütülen çalışmalar, şehrimizin hafızasını gün yüzüne çıkarıyor. Bu alan sadece Meram'ın değil, tüm Konya'nın ruhunu yansıtacak. Biz bu projeye sadece bir yatırım gözüyle değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak bakıyoruz" dedi.

Başkan Kavuş, birinci etapta ortaya koydukları titiz ve özverili çalışmaları ile bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı Emlak Planlama İnşaat Proje (EPP) A.Ş.'ye ve Genel Müdürü Alim Kaplaner'e teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mustafa Kavuş, Kültür Sanat, Belediye, Politika, Meram, Emlak, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya'nın Suriçi Projesi: Geçmişi Geleceğe Taşıyan Bir Kentsel Dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

16:58
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump’a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 17:14:04. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'nın Suriçi Projesi: Geçmişi Geleceğe Taşıyan Bir Kentsel Dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.