Başkan Altay: "Fatma Nur Çelik öğretmenin ismi Konya\'da yaşatılacak"

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki bir okulda menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik'in ismini Konya'da bir caddede yaşatacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı Meclis Toplantısı'nda anlamlı bir karar alındı. Meclis Toplantısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul'daki bir okulda menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik'in isminin Konya'da bir caddede yaşatılması, ek gündem maddesi olarak gündeme alındı ve oy birliği ile komisyona havale edildi.

"Öğretmenimizin isminin Konya'mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız"

Konuyla ilgili konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay, İstanbul'daki bir okulda yaşadığı elim bir olaydan dolayı vefat eden Fatma Nur Çelik'e rahmet dileyerek, "Hakikaten eğitim camiası adına büyük bir kayıp. Okulda olması da ayrıca çok üzüntü verici. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte aileyi ziyaret ettik. Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya'mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan oylamada oy birliği ile konu komisyona havale edildi. Komisyon raporu sonrası Konya Büyükşehir Meclisi'nde alınacak kararla Fatma Nur Çelik öğretmenin ismi Konya'da bir caddede yaşatılacak. - KONYA