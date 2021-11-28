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Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış - Son Dakika

Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış

28.11.2021 13:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç yakın korumasının yaralandığı kazayı anlattı. Yanık, "Yani yağış biliyorsunuz. Yağışlı havada muhtemelen görüş mesafesi sıkıntısı sebebiyle bizim de ondan iki dakika önce önümüze bir araç kırdı. Fakat biz bir şekilde geçtik. Arkadaşlarımızın önüne de maalesef aniden bir sollama yapmaya çalışan araç çıkmış" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyundaki aracın karıştığı kazada 3 polis memuru yaralandı. Bakan Yanık, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

Bakan Yanık, Tokat Valiliği çıkışında gazetecilere konuştu. Konvoyunda yaşanan kazayı anlatan Yanık, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Biz kaza atlattık, konvoyumuzda koruma arkadaşlarımızdan ikisi de zaten hemen ambulansla hastaneye götürüldüler. İkisi de müşahede altında. Gerekli tetkikler yapılıyor. İncelemeler yapılıyor. İlk bulgularda ciddi bir şey yok. Şükürler olsun doktorlarımızın söylediği gerekli takipler yapılıyor. Biz de takip ediyoruz arkadaşlarımız anbean durumlarıyla ilgili hem bilgi alıyoruz hem yapılması gereken işleri takip ediyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. Elhamdülillah. Rabbim korudu arkadaşlarımızı" dedi.

Feci kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış

KENDİSİ DE BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Bakan Yanık içerisinde bulunduğu aracın da tehlike atlattığını ifade edip, "Yani yağış biliyorsunuz. Yağışlı havada muhtemelen görüş mesafesi sıkıntısı sebebiyle bizim de ondan iki dakika önce önümüze bir araç kırdı. Fakat biz bir şekilde geçtik. Arkadaşlarımızın önüne de maalesef aniden bir sollama yapmaya çalışan araç çıkmış. Dolayısıyla yerlerde kaygan olduğu için öyle bir kaza meydana geldi. Muhtemelen arkayı görmüyor diğer şeylerde sollama yapanlarda yağışlı olduğu için öyle bir sıkıntı oldu maalesef" şeklinde konuştu.

Feci kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış

Polis Memuru, Derya Yanık, Tragger, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış - Son Dakika
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