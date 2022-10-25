Koronavirüs nedeniyle ölüm kalım savaşı veren Muhittin Böcek, Mansur Yavaş ile olan anısını ağlayarak anlattı

Koronavirüse yakalanmasının ardından, altta yatan hastalığının da etkisiyle tam 46 gün yoğun bakımda kalan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaşam savaşını kazanarak yeniden görevine döndü. Herkesi sevindiren Böcek, üzüntü dolu günlerine ilişkin Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Öztürk, Böceğin konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını aktardı.

"KILIÇDAROĞLU BÜYÜK DESTEK VERDİ"

Bu dönemde kendisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiğini söyleyen Böcek, Kılıçdaroğlu'nun, "Yakında hastaneden çıkacak, görevine devam edeceksin. Etmen de gerekiyor. Antalyalıların sana ihtiyacı var, tüm Antalya seni bekliyor. Senin yapacağın, birlikte yapacağımız daha çok şey var" sözlerinin kendisine moral verdiğini, "Bu sözler, beni inanılmaz derecede olumlu etkiledi ve iyileşme sürecimi hızlandırdı." ifadeleriyle aktardı.

"KULAĞINA EĞİLİP MANSUR YAVAŞ GELDİ DEYİN"

Mansur Yavaş'ın bu dönemde kendisini ziyaret ettiğini kaydeden Böcek, şunları söyledi: "Mansur Yavaş başkanım sessizce hastaneye geliyor ve beni yoğun bakımda görmek istiyor. Görüşmenin mümkün olmadığı söylenince itiraz etmiyor ve şunları söylüyor: 'En son mesajı bana atmış, en son benimle görüşmüştü. Çok aradım ama bir daha görüşemedim. Kulağına eğilin ve 'Mansur Yavaş geldi' deyin. O bunu mutlaka duyar ve cevap verir."