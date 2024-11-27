Köy Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de Görüşülüyor

Politika

'KÖY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ' TBMM GENEL KURULUNDA

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlamadan önce DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, düzenlemenin 'Anayasa'ya aykırı' olduğunu öne sürerek, usul tartışması açılmasını istedi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, lehte ve aleyhte olmak üzere milletvekillerine söz verdi.

Usul tartışmalarının ardından Genel Kurul'da teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, "Köy Kanunu'nda sadece 1 maddede değişiklik yapılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere, 23 maddeden oluşan 'bazı kanunlarda değişiklik' konusunu milletimiz ilk bakışta anlamamaktadır. Tali komisyonların sürece dahil edilmediği, konu itibarıyla kendilerini ilgilendiren maddeler üzerinde görüşlerinin bildirilmediği bir kanun süreci kabul edilemez" dedi.

'DAHA YAŞANABİLİR ALANLARIN OLUŞTURULMASINA OLANAK SAĞLAYACAKTIR'

MHP Grubu adına söz alarak kürsüde konuşan Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, "Yapılan değişiklikle, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak izinsiz duvar, tel örgü, çit olmak üzere bütün yapıların belediyeler ve özel idarelerinin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kararıyla yıkılabilmesi ve Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda ilgili idare tarafından yapının yıkılmadan önce yıkım kararı alınması ve işlemin içeriğinden ilgili kişinin haberdar edilmesi suretiyle bu işleme karşı kullanabileceği dava açma hakkının korunması sağlanmaktadır. Hepimizin bildiği üzere, izinsiz ve plansız yapılaşma şehirlerimizin ve kırsal bölgelerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesini engellemekte, çevre düzenini bozmakta ve gelecekte karşılaşabileceğimiz ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu teklifle birlikte, belediyelere ve özel idarelere daha fazla yetki ve sorumluluk verilerek süreçlerin hızlandırılması ve izinsiz yapılaşmanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu değişikliklerin şehirleşme sürecimizin daha düzenli ve daha sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine katkı sunacağına inanıyoruz. Aynı zamanda, bu düzenlemeler, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın mülkiyet haklarının korunmasına da daha yaşanabilir alanların oluşturulmasına da olanak sağlayacaktır" diye konuştu.

'TAKSİTLERİNİ ÖDEMEDİ DİYE BU HAKLARINI ELLERİNDEN ALALIM MI?'

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, kanun teklifinde yer alan 'köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine verilen sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasına' ilişkin düzenlemeye yönelik, "Bu, köyde yaşayan vatandaşlarımızın, taksitlerini ödemedi diye bu haklarını ellerinden alalım mı?" sorusunu sordu.

İmar planlarının, şehrin anayasası olduğunu söyleyen Demir, "Yapılmış imar planlarıyla yapılaşma arasında uçurumlar var. İşte şimdi bunları çözüyoruz" dedi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

BİRLEŞİM KAPANDI

Aranın ardından Bozdağ, komisyonun yerini almaması üzerine Meclis gündeminde başka bir iş bulunmadığı için kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Aybala MELEK/ ANKARA,