Köy Kanunu Teklifi Görüşmeye Açıldı - Son Dakika
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Politika

Köy Kanunu Teklifi Görüşmeye Açıldı

TBMM Komisyonu, köylerdeki taşınmaz düzenlemeleri ve enerji santralleri üzerine yeni teklifleri tartışıyor.

21.11.2024 16:46
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, sunumunda, düzenlemeyle köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara veya taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine verilen sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacağını anlattı.

Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinde yapılan düzenlemeyle yıkım kararının hangi makamlar tarafından alınacağı, hangi sürede ve nasıl ilgililere tebliğ edileceği, yıkım işleminin tebliğden ne kadar süre sonra ve nasıl tesis edileceği hüküm altına alınarak, idari işleme karşı yargı yoluna başvuru imkanı sağlanmasının öngörüldüğünü dile getiren Çilez, teklifle Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulmasını amaçladıklarını söyledi.

Çilez, teklifte, baz istasyonlarına yönelik düzenlemenin yer aldığını da ifade etti.

Teklif ile güneş ve rüzgar enerji santrallerinin yapı denetiminden muaf olmasına ilişkin bir düzenlemeye gidildiğini de belirten Çilez, "Bu yapılar can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen basit yapılar olup, çok geniş inşaat alanına sahip olduğundan, gerekenden çok daha fazla yapı denetimi hizmet bedeliyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların teşvik edilebilmesi amacıyla güneş enerji santralleri, kanun kapsamı dışında bırakılıyor. Bu imalatlara ilişkin inşa sürecinin hızlandırılması ve söz konusu yapıların bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenmesine imkan sağlanması için denetimi kanun kapsamı dışına çıkarılmaktadır." diye konuştu.

Teklifle yapı denetim kuruluşlarının kapanmasına neden olanlar hakkında hapis cezası verilmesinin hüküm altına alınacağını kaydeden Çilez, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca Kentsel Dönüşüm Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeye gidildiğini de bildirdi.

Komisyonda, milletvekilleri, teklifin geneli üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Turizm, Enerji, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Köy Kanunu Teklifi Görüşmeye Açıldı - Son Dakika

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