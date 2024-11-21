Köy Kanunu Tepkisi: TBMM'de 26 Maddelik Teklif Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Köy Kanunu Tepkisi: TBMM'de 26 Maddelik Teklif Kabul Edildi

Köy Kanunu Tepkisi: TBMM\'de 26 Maddelik Teklif Kabul Edildi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'Köy Kanunu' olarak bilinen 26 maddelik kanun teklifini kabul etti. Teklif, ihtiyaç sahiplerine ek süre tanıma, güneş ve rüzgar enerji santrallerinin denetimi konularında düzenlemeler içeriyor.

21.11.2024 22:21  Güncelleme: 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon'unda, 'Köy Kanunu' olarak bilinen 26 maddelik 'Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda 26 maddeden oluşan 'Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı. Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, teklifin gerekçesine ve maddelerine ilişkin "Kanunun 1'inci maddesinde köyde ikamet eden ve evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2024 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre verilmesi amaçlanmakta. Burada daha önce çıkartılan bir kanun, verilen bir hak ve bedellerini ödeyemeyenlerle ilgili bir talep vardı, bunu komisyonumuzun takdirine sunduk. Madde 7'de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine değer artış payı oranı ile ilgili düzenleme yapılmakta. Ayrıca bu payın dağıtımı, indirimi ve değer artış payından muaf olacak hususlar hüküm altına alınmaktadır. Onuncu maddemizde baz istasyonlarının yüksekliği 10 metreden az olan alanlarda BTK'dan yer seçim belgesi alınması, yapıların statik ve elektrik projelerinin uygun olup olmadığına bakılmadan devamı sağlanacak. Madde 11'de güneş enerji santrali yapıları, can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen basit yapılar olup çok geniş inşaat alanına sahip olduğundan bu yapılar gerekenden çok daha fazla yapı denetim hizmetleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların teşvik edilmesi amacıyla güneş enerji santralları kanun kapsamı dışında bırakılıyor. Rüzgar enerji santralları bakımından ise enerji sektörüne ilişkin yatırımların ülke ekonomisi için stratejik önem arz etmesi nedeniyle bu imarlara ilişkin inşaat sürecinin hızlandırılması ve söz konusu yapıların bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenmesine imkan sağlanması için rüzgar enerjisi santrallarının denetimi kanun kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Madde 17'de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımıyla bu kapsama ilişkin mali ve cezai hükümleri kanun ile düzenliyoruz. Madde 18'de de getirilen yeni hükümle ilgili olarak geçiş hükmü düzenlemesini yapıyoruz" dedi.

Görüş, öneri ve sunumların ardından Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, kanunu komisyon üyelerinin oylamasına sundu. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', oy çokluğu ile komisyonda kabul edildi.

Kaynak: DHA

Politika, Turizm, Enerji, Emlak, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Politika Köy Kanunu Tepkisi: TBMM'de 26 Maddelik Teklif Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 00:02:15. #1.11#
SON DAKİKA: Köy Kanunu Tepkisi: TBMM'de 26 Maddelik Teklif Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.