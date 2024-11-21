Köy Kanunu Tepkisi: TBMM\'de 26 Maddelik Teklif Kabul Edildi

Politika

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon'unda, 'Köy Kanunu' olarak bilinen 26 maddelik 'Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda 26 maddeden oluşan 'Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı. Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, teklifin gerekçesine ve maddelerine ilişkin "Kanunun 1'inci maddesinde köyde ikamet eden ve evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2024 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre verilmesi amaçlanmakta. Burada daha önce çıkartılan bir kanun, verilen bir hak ve bedellerini ödeyemeyenlerle ilgili bir talep vardı, bunu komisyonumuzun takdirine sunduk. Madde 7'de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine değer artış payı oranı ile ilgili düzenleme yapılmakta. Ayrıca bu payın dağıtımı, indirimi ve değer artış payından muaf olacak hususlar hüküm altına alınmaktadır. Onuncu maddemizde baz istasyonlarının yüksekliği 10 metreden az olan alanlarda BTK'dan yer seçim belgesi alınması, yapıların statik ve elektrik projelerinin uygun olup olmadığına bakılmadan devamı sağlanacak. Madde 11'de güneş enerji santrali yapıları, can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen basit yapılar olup çok geniş inşaat alanına sahip olduğundan bu yapılar gerekenden çok daha fazla yapı denetim hizmetleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların teşvik edilmesi amacıyla güneş enerji santralları kanun kapsamı dışında bırakılıyor. Rüzgar enerji santralları bakımından ise enerji sektörüne ilişkin yatırımların ülke ekonomisi için stratejik önem arz etmesi nedeniyle bu imarlara ilişkin inşaat sürecinin hızlandırılması ve söz konusu yapıların bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenmesine imkan sağlanması için rüzgar enerjisi santrallarının denetimi kanun kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Madde 17'de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımıyla bu kapsama ilişkin mali ve cezai hükümleri kanun ile düzenliyoruz. Madde 18'de de getirilen yeni hükümle ilgili olarak geçiş hükmü düzenlemesini yapıyoruz" dedi.

Görüş, öneri ve sunumların ardından Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, kanunu komisyon üyelerinin oylamasına sundu. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', oy çokluğu ile komisyonda kabul edildi.