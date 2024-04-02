Kozan Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Atlı'nın belediye başkanı seçilmesine, Büyük Birlik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adayları tarafından itiraz edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Atlı, 21 bin 767 oy alarak birinci oldu. 19 bin 636 oy alarak ikinci olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal ve 16 bin 779 oy alarak üçüncü olan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Sudiye Gizem Aksoylu bugün ilçe seçim kuruluna gelerek, birinci çıkan Cumhur İttifakı adayının başkanlığına itiraz etti. BBP ve CHP temsilcileri, seçimde 5 bin 384 geçersiz oy oranının yanlış belirlendiğini iddia etti. Öte yandan, birinci gelen Mustafa Atlı'nın kamu bankasında görevli olduğunu ve istifa dilekçesinin yanlış tarihte verildiğini iddia ettiler.
İlk olarak ilçe seçim kuruluna gelen BBP Kozan Belediye Başkanı Adayı Gürdal Topal, itiraz sonrası yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerinde Kozan Belediye Başkan Adayı olarak ekibimizle beraber canla başla çalıştık. 19 bin 636 oy aldık. Rakibimiz MHP adayıyla aramızda 2 bin 131 oy fark var. Seçim sürecinde ve oy verme aşamasında görevlilere ve seçmenlere karşı dayatmaların, baskıların ve çirkinliklerin yansıtıldığı, algı oyunlarının, iftiraların yaşandığı bir seçim oldu. Biz bunlara karşıyız ve her zaman karşı duracağız. Diğer itiraz başvurumuzun içeriğini de MHP adayı Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmemesi oluşturuyor. Devlet memurluğundan ve Ticaret Odası üyeliğinden istifa etme şartını yerine getirmediği için itiraz başvurumuzu ilçe seçim kuruluna yaptık. Yüksek Seçim Kurulu 27.10.2023 tarih ve 1460 sayılı kararı ile 31.03.2024 tarihinde ülkemizde yapılan mahalli idareler seçimlerinde aday olmak isteyenlerden kimlerin yaptıkları görevlerden 01.12.2023 tarihi saat 17.00'a kadar istifa etmek zorunda olduklarını belirtmiştir. Burada devlet memurlarının ve kamu bankalarında çalışanların en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar istifa etmeleri gerekmektedir. Mustafa Atlı 1 Aralık'ta istifa etmesi gerekirken 31 Ocak'ta istifa etmiştir. Buradan çıkacak sonuca göre il seçim kuruluna ve daha sonra YSK'ya başvurularımızı yapacağız. Bize verilen her oyun ağırlığını omuzlarımızda hissederek sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
CHP geçersiz oylar ve Atlı'nın istifa süresi için itiraz etti
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu da ilçe seçim kuruluna gelerek yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 24 saattir ıslak imzalı tutanakları inceledik. Çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkili olacağı için itirazlarımızı yaptık" diye konuştu.
Parti Avukatı ve İl Başkan Yardımcısı Orhan Toklu ise, "Kozan'da ıslak imzalı tutanakları aldık. Çok ciddi aykırı ve aksaklıklar var. Çok ciddi anlamda geçersiz oy var. Kimi sandıkta 190, 100 oy geçersiz sayılmış. Bir diğer konu ise seçimlerde birinci gözüken Mustafa Atlı'nın durumu. Mustafa Atlı kendi yaptığı basın açıklamasında kendisinin 1 Aralık'ta istifa etmesi gerekmeyen kişilerden olduğunu söylemiştir. Ancak kendisi Halkbank bölge müdürlüğü görevinde YSK takvimine göre istifa etmesi gereken kişilerdendir. Kendisi istifa etmemiştir. Bu durum YSK kararına göre süresi geçince istifa etmiştir biz de bunun için gerekli itirazlarımızı yapmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu. - ADANA
Son Dakika › Politika › Kozan Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika
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