Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce adaylarını çekeceği öne sürüldü. Kulis bilgisi büyük ses getirirken Yeniden Refah'tan iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

04.03.2024 07:48  Güncelleme: 07:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanan ve İstanbul ile Ankara dahil olmak üzere tüm şehirlerde kendi adaylarını çıkaran Yeniden Refah Partisi ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK İDDİA

Eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun katıldığı TV 100 canlı yayınında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir'de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.

"SEÇİMİN KADERİ DEĞİŞİR"

Program sunucusunun "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Sunucu bu yanıt üzerine "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN "ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL" DEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'le yaptığı röportajda, partisinin adaylarının geri çekilmesi olasılığının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz" demişti.

Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • soner yavuz: bunlar menfaat çıkar ve koltuk için herşeyi yaparlar artık ülkedeki partilerde bir düşünce filan kalmadı herşey çıkar menfaat ilişkisine dönüştü halkı ve ülkeyi düşünen parti kalmadı 47 4 Yanıtla
  • Cankanali: En büyük menfaat ve gizli protokollerin babası 6 lı masa değil miydi 0 1 Yanıtla
  • Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı
    08:27 Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı

    Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

  • Osmaniye'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 55 Şüpheli Yakalandı
    08:19 Osmaniye'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 55 Şüpheli Yakalandı

    Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında, Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın liderlik ettiği 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 55 şüpheli gözaltına alındı.

  • Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köy ziyaretlerine devam ediyor
    08:08 Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köy ziyaretlerine devam ediyor

    Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, vatandaşların talep ve isteklerini yüz yüze görüşmek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Vali Eldivan, Konursu köyünde köy halkıyla bir araya geldi. Köy kahvehanesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek esnafı dolaştı ve bereketli bol kazançlar diledi. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdıkları binlerce yıllık el işçiliğinin mahfil, minber ve vaaz kürsüsüne işlendiği Konursu (Çivisiz) Ulu Camii gezen Vali Mustafa Eldivan, köy ziyaretini sonlandırdı.

  • İsrail Ordu Sözcüsü'nün ekibinde istifa dalgası
    06:57 İsrail Ordu Sözcüsü'nün ekibinde istifa dalgası

    İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibinde istifa dalgası yaşandı. İstifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht de bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, sivil altyapı da tahrip edildi.

  • Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
    02:03 Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'si Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


07:48 Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek
06:55 Haiti’de silahlı çeteler hapishaneye saldırdı 3 bin 600 mahkum firar etti, 12 kişi öldü Haiti'de silahlı çeteler hapishaneye saldırdı! 3 bin 600 mahkum firar etti, 12 kişi öldü
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
23:57 Nevşehir’de takla atan otomobilin parçaları iki aracın çarpışmasına yol açtı Nevşehir'de takla atan otomobilin parçaları iki aracın çarpışmasına yol açtı
22:33 Gözler Kabine Toplantısı’nda Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var
08:02 Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek
00:25 Beşiktaş, “Kartal“ paylaşımını silmeyen Galatasaray’ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk
23:58 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Altınok canlı yayında misket oynadı Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok canlı yayında misket oynadı
23:33 Hamas’tan işgal altındaki Gazze için ümitlendiren açıklama Hamas'tan işgal altındaki Gazze için ümitlendiren açıklama
22:50 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin yabancı hakem talebine bomba yanıt Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt
22:38 Galatasaray’ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat’ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat'ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu
22:33 Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi
21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 08:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement