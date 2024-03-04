31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanan ve İstanbul ile Ankara dahil olmak üzere tüm şehirlerde kendi adaylarını çıkaran Yeniden Refah Partisi ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun katıldığı TV 100 canlı yayınında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir'de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.
Program sunucusunun "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Sunucu bu yanıt üzerine "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'le yaptığı röportajda, partisinin adaylarının geri çekilmesi olasılığının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz" demişti.
Son Dakika › Politika › Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek - Son Dakika
Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında, Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın liderlik ettiği 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 55 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, vatandaşların talep ve isteklerini yüz yüze görüşmek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Vali Eldivan, Konursu köyünde köy halkıyla bir araya geldi. Köy kahvehanesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek esnafı dolaştı ve bereketli bol kazançlar diledi. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdıkları binlerce yıllık el işçiliğinin mahfil, minber ve vaaz kürsüsüne işlendiği Konursu (Çivisiz) Ulu Camii gezen Vali Mustafa Eldivan, köy ziyaretini sonlandırdı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibinde istifa dalgası yaşandı. İstifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht de bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, sivil altyapı da tahrip edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'si Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)