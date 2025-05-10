Kulisleri sallayacak iddia: PKK fesih kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti - Son Dakika
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Politika

Kulisleri sallayacak iddia: PKK fesih kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

Kulisleri sallayacak iddia: PKK fesih kararını Türkiye Cumhuriyeti\'ne iletti

Kongreyi 5-7 Mayıs'ta topladığını açıklayan terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ilettiği iddia edildi. Konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

10.05.2025 20:55
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Silah bırakması an meselesi olan PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladı. Terör örgütünün alacağı karar merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"PKK FESİH KARARINI ANKARA'YA İLETTİ" İDDİASI

Al Monitor'ün geçtiği habere göre, terör örgütü PKK, kendini feshetme kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan terör örgütünün kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisleri sallayacak iddia: PKK fesih kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu:
    PKK ile pazarlığa oturan Akp, Mhpliler hadi halaya başlayın. Megri Megri. Şemmamme Şemmamme 169 205 Yanıtla
    Doğrucu zırto:
    insanlar ölmeye devam mı etseydi 33 20
    huseyin ergun:
    Noldu chp aponun heykelini dikemeyecek diye mi üzüldün. 22 22
    Selahaddin Eyyubi:
    Terör örgütünün silah bırakmasından rahatsız olmak kansızlıktır. 29 12
    Volkan Ayvat:
    sen neden PKK nın silah bırakıp teslim olmasından bu kadar rahatsız oldun. AKP ve MHP dediğin partiler devlet yönetiyor. halay çekecek olanlar Silivri’de olduğu için terörde tasfiye başladı. dokundu kanına demi PKK’nın. bitmesi 12 6
  • osman şahin:
    ŞEHİT CENAZELERİ İLE SİYASET YAPAN KANDAN KAOSTAN BESLENEN SİYASİLER SİZE İŞ KALMADI IRKÇILIK BİTTİ KARDEŞLİK HUZUR BARIŞ ÜLKE KALKINMASI BAŞLAYACAK ARTIK 212 61 Yanıtla
  • gezginler:
    inşallah inşallah inşallah huzura gerçekten ihtiyacımız var , binlerce çocuk babasız binlerce anne kınalı kuzularını kaybetti ne oldu sonuç olan kimlere oldu yuvalara ateş düştü biz Türk milleti olarak zerre kadar Kürt halkından ayrıcalığımız Yok benim abim Kürtle evli ne olmuş sorun nedirde bunca can toprağa düştü artık yeter . teröre harcanan paraya bi ülke daha kurardık bu paralar doğmamış çocuklarin hakkıdır , Bizim düşmanlarımız belli dış güçler büyümeyelim die bir birbirimize düşürmeye uğraştı 40 yıldır yazıktır günahtır , anneler gününde anneler yüzleri gülsün artık , 172 46 Yanıtla
    Faruk AK:
    Gezginler çok güzel anlatmış bunu da 18 kişi beğenmemiş bunların kanını tahlil etmek gerek 15 9
  • mossi :
    iflas eden firmanın başka isimle işyeri açtığınj çok gördüm 103 43 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Süreç çok hızlı işliyor,bir sonraki aşama imralı canisi mhp nin başına geçmesin :)))) 84 58 Yanıtla
  • İshak Klein:
    zavallı son.dakika.com.. :D 58 26 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    inşallah artık terör son bulur. Sehit cenazeleri diye diye bir sürü şehit verdik..Bu güruh 1993'te de aynı naraları atıyordu olan canlarımıza ve ülke ekonomisine oldu.. 48 15 Yanıtla
  • Faruk AK:
    Ender kervaniyan çok zoruna gitmiş bu olay 31 14 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    burada şehitlerde bahsedenler inanın ülkeye zerre kadar bir katkınız yok .amacınız bir daha şehitler gelsin kaos olsun insanlar ölsün.kaç tane şehit annelerini dinledim hepsi barış olsun.evime ocağıma ateş düştü.başkasına düşmesin diye dua ediyorlar. 29 7 Yanıtla
  • Mustafa Akpınar:
    Bu kolay olması normal değil o kadar şehit verdik daha önce denendi çözüm süreci neden şimdi ? Ayrıca herşeyi bırakıp gidecekler mi sanmıyorum abi 19 17 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    hangi ara hallettiniz ne kadar hızlısınız 22 13 Yanıtla
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