Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: Türkiye dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini kurdu

Politika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kendi altyapısını güçlendirecek yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Şu anda dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini Türkiye Cumhuriyeti kurdu" dedi.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenlenen "15 Temmuz: Musibet ve Nasihat" konferansına konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Bakan Yardımcısı Çam, 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini kaydetti.

"Büyük bir maneviyat gecesiydi"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çok büyük acıların yaşandığını belirten Çam, "Sadece bir buluşma değil, aynı zamanda o gecenin anlamı, önemini hatırlamakla birlikte dersler çıkartmak adına da bir çalışma, çaba içinde oluyoruz. O günün ruhaniyetini hatırlayarak feyiz, bereket içine giriyoruz. Çünkü çok büyük bir acı yaşandı. Büyük bir maneviyat gecesiydi. Büyük bir huzurla, büyük bir mücadeleye kalkışmanın bugünkü tazeliğiyle hatırlıyoruz. Ama hiçbir zaman unutulmaması lazım. Çünkü pek çok mesele hızlı bir şekilde geliyor geçiyor, hayatımızın basit detayı gibi kalıyor ve film sahnesi gibi kalıyor. Önemli olaylar, büyük anma törenleri yapılmasa da hatırlanması gereken günlerdir. Dünyada da pek çok acılar yaşanmıştır ve hiçbir zaman da vazgeçilmemiştir. Bunu sulandırmak isteyenler olabiliyor. Ülkemizde tasarruf tedbirleri falan deyip vazgeçenler oluyor" dedi.

"Pek çok mesele film sahnesi gibi gelip geçiyor ama böyle önemli olaylar derinlemesine hatırlanması gereken günlerdir" ifadelerine yer veren Çam, "Biz, 15 Temmuz meselesine sadece bir FETÖ darbe girişimi olarak bakmayacağız. Hain FETÖ ekibi, bir enstrümandı, bir kuklaydı, kullanıldı atıldı ve belki bundan sonra da FETÖ olmayacak başka isimlerde yine olacak. Dolayısıyla bizim bu kısmı unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Devletimizi, milletimizi koruyan bir yapıya tekrar kavuşmuş olduk"

Büyük bir kalkışmanın önlendiğini kaydeden Çam, "Büyük bir musibet. Demokratik olarak seçilmiş bir parlamento, bir hükümet ve dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın rüzgarı ile büyük hamleler yapan bir ülke, kendi yolunda ilerlerken büyük bir inkıtaya uğratılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Şayet başarılı olsaydı, darbeciler bir şekilde kontrolleri ellerine almış olsalardı esas musibet o zaman olacaktı. Onun için Rabbime sonsuz şükürler olsun ki o miraca girerken büyük bir başarı ile sabahına çıktık. Devletimizi, milletimizi koruyan bir yapıya tekrar kavuşmuş olduk. Süreçler bitti mi, bitmedi. Dünyada da hiçbir zaman bitmeyecek" şeklinde konuştu.

"Şu anda dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini Türkiye Cumhuriyeti kurdu"

Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini kurduğunu belirten Çam, "2002'den başlatacak olursak, ondan sonraki süreçte Cumhuriyet mitingleri, bir takım kargaşalar, çatışmalar, saldırılar, sonrasında işte 27 Nisan muhtırası, Gezi Parkı olayları, uçak düşürme hadisesi ve çukur siyaseti, çukur terörü, 17-25 saldırıları ve en sonunda gelen 15 Temmuz bizi adım adım bir yere hazırladı. Güçlü bir siyasi irade, güçlü bir halk iradesi olmasaydı çok korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacaktık. Bundan sonraki süreçte her şey çok daha farklı olacaktı. Allah bizi o acı tablolardan korudu ve bize büyük bir alan açtı. Ondan sonraki süreçte her şey çok daha tersine döndü. O gün bugündür, 8 senedir devletimiz kendi altyapısını güçlendirecek, sistemini güçlendirecek yoğun bir çalışma yürütüyor. Şu anda dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini Türkiye Cumhuriyeti kurdu. Evet, eksiklikleri vardır, belki geliştirilmesi gereken taraflar var ama başı belli, sonu belli bir devlet yapısı içinde, seçim sonucunda hangi irade geliyorsa güçlü bir şekilde gelip, devleti teslim alıp, bu milleti başkalarının müdahale etmesine fırsat vermeyecek şekilde parlamentosuyla, yürütmesiyle, yasamasıyla yönetme hakkına kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu saatten sonra bizim yaş grubumuzun en büyük dileği doğru ve güzel bir şekilde torunlarımıza vatanı teslim etmektir"

Filmin burada bitmediğini belirten Çam, "Belki de yeryüzünde Türkler ve Müslümanlar bu manada bu tür olaylarla hep karşı karşıya kalacak. Türkiye artık çok farklı bir noktada. 8 sene önceki Türkiye artık yok. Liderlik yapısıyla, sistem yapısıyla, ekonomik yapısıyla, ekonomik modeliyle, evet, enflasyonla mücadele dönemi var, tasarruf tedbirleri var, hiç hoş olmayan zorluklarla mücadele ettiğimiz kamuoyu görevlisi olarak da bir takım tedbirleri uygulayarak sistemi yönetmeye gayret gösteriyoruz. Valilerimiz, bürokratlarımız, bakanlıklar, hepimiz bir şekilde bu rüzgarı olumlu yaşamak için uğraşıyoruz. Ama bunu yaparken aslında biz, bir sistemin de maliyetini tamamlamış oluyoruz. Ankara'dan buraya havaalanı gibi yollardan, tünellerden geçip 2 saatte geldik. Bunların altyapısını, SİHA'lar, İHA'lar, uzay sistemleri, savunma sistemlerini yapan bir Türkiye var. Artık teknolojiye giden, uzaktan savunma sistemleriyle, dijital yönlendirmelerle, seyri füzeleriyle, savunma sistemleriyle halkımızın geleceğinin güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa devletimiz acımadan o yatırımları yaptı. Bunun enflasyona bir yansıması olmuştur. Pandeminin, depremin de etkileri olmuştur. 1 milyon konut gitti. Biz unutuyoruz. Acılarımız böyle film şeridi gibi geçip gidiyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama 1 milyon konutun yanı sıra, 50 bin insanımız gitti. Bugün Gazze'de konuştuğumuz rakam 40 bin. Biz, bir gecede 50 bin kişiyi de 11 ilimizde toprağa verdik. Dolayısıyla birçok acıları beraber yaşıyoruz. Tabii ki siyaset tartışmaların içinde olacaktır. Aldığımız imkanları hiçbir zaman unutmamız için de şükür ehli olmamız ve bundan sonraki süreçte gelecek nesillerimize düzgün teslim edebilmenin mücadelesinde yaptığımızı hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu saatten sonra bizim yaş grubumuzun en büyük dileği doğru ve güzel bir şekilde torunlarımıza vatanı teslim etmektir. Başka hiçbir derdimiz yok" dedi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve çok sayıda davetli katıldı. - KASTAMONU