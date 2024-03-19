Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da deprem sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da deprem sonrası incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya\'da deprem sonrası incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan binaların inşaatını inceleyerek, restorasyon çalışmalarını denetledi. Bakan Ersoy, Vali Ersin Yazıcı ve diğer ilgililerle birlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

19.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:42
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve yerinde yapımına başlanan Valilik binasının inşaatını inceledi.

Daha sonra depremlerde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına başlanan Yeni Cami'ye geçen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Kent merkezinde yapımı süren iş yerlerinin ve konutların inşaatını gezen Ersoy, depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılan Atatürk Evi'ne geçerek buradaki çalışmaları inceledi ve bilgi aldı.

Ersoy, Saray Mahallesi'nde onarımı süren geleneksel Malatya evlerinde de incelemede bulundu.

Bakan Ersoy'a Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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