Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya\'da deprem sonrası incelemelerde bulundu

AKP Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaz'ın Belediyeyi Zarara Uğrattığı İddia Ediliyor

AKP Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaz'ın, 2016-2019 yılları arasında sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde kilitli parke taşı alım ihalesi ile Belediyeyi 724 bin 581 lira 36 TL zarara uğrattığı iddia edildi. Konuyla ilgili müfettişlerin 'görevin kötüye kullanıldığı' yönünde verdiği rapora rağmen dosya ile ilgili Elazığ Valiliğince herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi.