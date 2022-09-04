Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor

04.09.2022 12:03
Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt içi ve dışında kültür varlıklarını korumaya yönelik 88 onarım ve restorasyon yapıldığını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt içi ve dışında kültür varlıklarını korumaya yönelik 88 onarım ve restorasyon yapıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yurt içi ve dışında devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili TBMM'ye sunduğu soru önergesine yazılı cevap verdi. Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Tarihi Kent Merkezleri ve Dokuları İhyası Projesi' kapsamında 10 proje çalışması başlatıldığını belirterek, "Projelere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Proje başlığı altında değerlendirme ve öncelik sırası, Yıllık Yatırım Programı ödenekleri nispetinde, kent dokularının önemi ve özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir" dedi.Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, yurt içinde ve dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik halen devam eden onarım ve restorasyon sayısının 88 olduğunu kaydederek, "2022 yılında Yatırım Programı doğrultusunda yeni restorasyonlar yapılacak. 2021 yılında ise tarihi kent dokularına yönelik başlatılan bir çalışma bulunmuyor" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Bayraklı'da toplu sünnet şöleni Bayraklı'da toplu sünnet şöleni Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yiğit'ten, terör eylemlerinin arkasındaki siyasi parti iddiası Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yiğit'ten, terör eylemlerinin arkasındaki siyasi parti iddiası
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Nuri Ersoy, Ömer Fethi Gürer, Niğde, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 12:03:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement