Kuraklık İhlali: Üreticiler Zarar Görüyor

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kuraklık yaşanan illerin afet bölgesi ilan edilerek, üreticilerin zararının telafi edilmesi çağrısında bulundu.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere bu yıl birçok şehrin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Özellikle Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'da yağışların mevsim normallerinin çok altında kaldığına dikkati çeken Demir, bu durumun bölgedeki tarım ve hayvancılığı derinden etkilediğini, bu nedenle üreticilerin ağır bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

Demir, bu illerde buğday, arpa ve mercimek gibi temel tarım ürünlerinin gelişiminin neredeyse durduğunu savundu.

Birçok köyde tarlalardaki ekinlerin başak bile veremediğini kaydeden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten yüksek olan tarımsal üretim maliyetleri nedeniyle çiftçiler mazot, gübre ve tohum gibi girdileri borçla temin etmişti ancak ürün alamadıkları için bugün itibarıyla borçlarını da ödeyemez duruma gelmişlerdir. Birçok aile geçimini sürdüremez hale gelmiştir ve çok ağır bir ekonomik darboğaz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle söz konusu illerin afet bölgesi ilan edilmesi, yaşanan afetin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşımaktadır. Böyle bir ilanla birlikte çiftçilere borç ötelemesi ya da ertelenmesi sağlanabilecek, hibe destekleri verilebilecek, yem yardımı yapılabilecek ve sulama yatırımları hızlandırılabilecektir."

Demir, kuraklık yaşanan illerin afet bölgesi ilan edilmesi ve üreticilerin zararının telafi edilmesi çağrısında bulundu.