Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları

04.07.2022 11:47

Efsane yapımlardan Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterini canlandıran oyuncu Kerem Fırtına, HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Danışma Kurulu'na girdi. Teklif götürülen 43 isimden biri olan Fırtına, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluşmuştu.

Dün Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 5. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de HDP'nin 5'inci Büyük Konferans kararı olan Danışma Kurulu da ilan edildi. Teklif götürülen 43 isimden bir Danışma Kurulu oluşturuldu.

OYUNCU KEREM FIRTINA DA KURULA GİRDİ

Danışma Kurulu'nda Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler yer aldı. Bu isimler arasındaki en dikkat çeken kişi ise oyuncu Kerem Fırtına oldu.

BAŞAK DEMİRTAŞ'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakteriyle çıkış yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Sinema Buluşması"na katılmıştı. Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektiren Fırtına, paylaşımına, "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notunu düşmüştü.

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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları - Son Dakika
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