Kurtulmuş, Bağlantısızlar Hareketi\'ni Övdü

Gülseren KARAPINAR-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı Toplantısı'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı Toplantısına katıldı. Foruma çok sayıda ülkeden kadın parlamenterler de katılım sağladı.

'BARIŞ VE KALKINMA YÖNÜNDE ORTAK ÇABALARININ ŞAHİDİ OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bağlantısızlar Hareketi, kurulduğu günden bu yana barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin sağlanması çabalarında ön saflarda yer almaktadır. Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede dünyada yaşanan pek çok savaşa, çatışmaya ve haksızlığa karşı Bağlantısızlar Hareketi sessiz kalmamış, adaletsizlikleri reddetmiştir. Kalkınma yolundaki küresel çalışmalara büyük katkılar sunduğunu yakinen takip ettik. Hareketin bugün de başarılarla dolu geçmişinden aldığı güçle üyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmayı kuvvetlendiren bir köprü olarak önemli rol oynadığını biliyor; barış ve kalkınma yönünde ortak çabalarının şahidi olmayı sürdürüyoruz. Bu anlayışla son 20 yıldır Bağlantısızlar Hareketi'nin toplantılarına konuk ülke olarak katılım sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'KÜRESEL KONJONKTÜR, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ KRİZLERİ DERİNLEŞTİREN BİR MAHİYET ARZ ETMEKTE'

Kurtulmuş, "TÜRKPA ve KEİPA gibi üyesi olduğumuz ve etkin mevcudiyet sergilediğimiz çok taraflı platformların yapıları da Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı ile gözlemcilik ilişkisi içinde iş birliği yapmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Günümüzde sayıları her gün artan çatışmalar, katliamlar, yoksulluk, iklim değişikliği, düzensiz göç ve insani krizler gibi toplumlarımızın ve gelecek nesillerimizin refahını ve huzurunu tehdit eden bir çok gelişmeyle karşı karşıya bulunuyoruz. Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz küresel konjonktür, dünyanın dört bir yanındaki krizleri önlemek bir yana, daha da derinleştiren bir mahiyet arz etmektedir. Bir taraftan dünyanın kutuplaşmasına; kuralların, kurumların ve normların hiçe sayıldığına hep beraber şahit oluyoruz. Ortak geleceğimizi tehdit eden küresel sınamalara ancak çok taraflı platformların işletilmesi, uluslararası iş birliği ve samimi bir dayanışmayla karşı durabileceğimiz açıktır. Bu sebeple, Bağlantısızlar Hareketi'nin özünde yatan dayanışma ruhunu da taktirle karşıladığımızı ve önemsediğimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AFETLERE KARŞI DAYANIKLI OLMAK TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Kurtulmuş, "Hareket'in geçmişte sömürgeciliğin tasfiyesi ve ırkçılıkla mücadele gibi kritik alanlarda elde ettiği kazanımlara temel teşkil eden bu dayanışma ruhunun, günümüz sorunlarının çözümünde de önemini ve fark yaratma potansiyelini koruduğunu biliyoruz. Nitekim, Bağlantısızlar Hareketi'nin ve özellikle Küresel Güney'in, bugün, çok taraflılığın güçlendirilmesi, adil bir küresel idarenin sistemin kurulması ve barışın inşasına yönelik çabaların önemli katkıları olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda, Bağlantısızlar Hareketi'nin 5'inci Parlamenter Ağı Konferansı'nın temasının 'İklime Dayanıklı Şehirleşme' olmasını da önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Günümüzde artan şehirleşme ve çevresel baskılar, şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesini zorunlu kılmaktadır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bildiğiniz gibi, 6 Şubat depremlerinden sonra hem afetlere hem de iklim değişikliklerine, iklim kaynaklı risklere karşı dirençli olmak bakımından bütün hazırlıklarını sürdürüyor, hazırlıklarını geliştiriyor. Artık bu konularda hem depreme hem de iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklı olmak Türkiye açısından da önemli, hayati bir zarurettir" dedi.