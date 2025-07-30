Kurtulmuş Cenevre\'de Grosu ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği Cenevre'de, Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldik. Değerli mevkidaşım Grosu ile parlamentolarımız arasındaki işbirliğini karşılıklı ziyaretler ve özellikle dostluk grupları üzerinden artırma konusunda mutabık kaldık. Moldova'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi ve Gagavuzların, Türkiye ile Moldova arasında doğal bir dostluk köprüsü olduğunu ifade ettik. Rusya- Ukrayna savaşının barışçıl bir çözümle sona erdirilmesi arzusunu dile getirdiğimiz görüşmemizde, bölgenin kalkınmasında müşterek çalışmalar gerçekleştirmenin önemini vurguladık."