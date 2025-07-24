Kurtulmuş, Duran\'ı Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul etti" denildi.
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