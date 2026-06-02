Kurtulmuş Helsinki'de Finlandiya Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho ile bir araya geldi.

Kurtulmuş'u, Eduskunta'ya gelişinde Halla-Aho karşıladı.

Baş başa görüşmenin ardından Finlandiya Parlamentosu Devlet Salonu'nda şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, ardından Genel Kurul Salonu'nu gezerek mevkidaşı Halla-Aho'dan bilgi aldı.

Kurtulmuş ve Halla-Aho daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede, Meclis Başkanı düzeyinde 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaretinin, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Finlandiya'nın 2023'teki NATO üyeliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını ifade eden Kurtulmuş, İstanbul'da 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne Finlandiya Meclis Başkanı Halla-Aho'yu davet etti. Finlandiya Meclis Başkanı Halla-Aho da zirveye katılacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını anımsatan Kurtulmuş, bu zirvede NATO'nun geleceğinin konuşulacağını, Finlandiya'nın burada ciddi katkısının olacağına inandıklarını belirtti.

NATO'nun, Avrupa'nın güvenliğinden ayrı ele alınamayacağının altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin, sadece NATO'nun en önemli ordularından birisine sahip olması dolayısıyla değil, aynı zamanda Avrupa'nın genişleme potansiyelini ortaya koyacak ve dünyadaki bütün güç merkezleriyle ilişkisi olması dolayısıyla da Avrupa ve NATO'nun geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) konusunda Türkiye'nin niyetinin açık ve sarih olmasına rağmen, bazı Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarının Türkiye'nin AB üyeliğinin ilerlemesine mani olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda verdiği desteği takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ile İsrail'in Gazze ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarına, Lübnan ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının, bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini, istikrarsızlığa sürüklediğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin geniş coğrafyasında barış ve istikrarı hedeflediğini aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin çatışma bölgelerinde üstlendiği arabuluculuk rolüne de dikkati çekti.

Filistin meselesinin 1947'den beri devam eden bir trajedi olduğunu, bugün Filistin haritasına bakıldığında Filistin topraklarının tamamının İsrail tarafından işgal edildiğini anımsatan Kurtulmuş, İsrail'in saldırıları sonucu Orta Doğu'da yaşanan insani trajediye kayıtsız kalınmamasının önemine işaret etti.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ile Batı Şeria'daki zulmünün bir an önce sona ermesi ve bu zulme sebep olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Dünya siyasetinin, "barışçıl bir küresel sistemin nasıl kurulabileceği" üzerine yoğunlaşmasının zorunluluk olduğunu kaydeden Kurtulmuş, dünyanın 5 ülkenin insafına bırakılamayacağını, barışa, vicdana, insafa inanan ülkelerin kapasitelerini birleştirerek yeni bir sistemin kurulması için çalışmaları gerektiğini anlattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'yı demokrasi tecrübesi, barışçıl anlayışa sahip olması, arabuluculuk ve çatışma çözümlerinde gösterdiği önemli performans dolayısıyla dünyada yeni bir sistemin kurulmasında sözü dinlenecek ülkelerden birisi olarak gördüklerini belirterek, bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından mevkidaşı Halla-Aho ile Finlandiya Parlamentosu Genel Kurul Salonu'na geçerek bir süre çalışmaları takip etti ve Genel Kurul'u selamladı.