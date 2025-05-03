Kurtulmuş KKTC'ye Gitti - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş KKTC'ye Gitti

Kurtulmuş KKTC\'ye Gitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'de açılış ve ödül törenlerine katılmak için Lefkoşa'ya ulaştı.

03.05.2025 13:29
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere gittiği Lefkoşa'ya ulaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'ye ulaştı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı. Kurtulmuş ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'dayız" dedi.

Kaynak: DHA

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