Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Türk ve Arnavut Liderlerle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Türk ve Arnavut Liderlerle Görüştü

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya\'da Türk ve Arnavut Liderlerle Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk ve Arnavut siyasi parti liderlerini kabul etti.

23.12.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleri ile Arnavut Koalisyonu (VLEN) liderlerini ayrı arı kabul etti.

Kurtulmuş, Hak ve Demokrasi Hareketi (HDH) Başkanı Salih Murat ve beraberindeki HDH mensupları, Ensar Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Baki, Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Kuzey Makedonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ı, daha sonra Arnavut Koalisyonu (VLEN) liderleri Demokratik Hareket Partisi Genel Başkanı, Başbakan Birinci Yardımcısı, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı İzet Meciti, BESA Partisi Genel Başkanı ve Kalkandelen Belediye Başkanı Bilal Kasami, İyi Yönetişimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Arben Fetai ve Alternativa Partisi Genel Başkanı Zekeriya İbrahimi'yi kabul etti.

Görüşmelerde, Türk toplumunun sorunlarının ele alınmasının yanı sıra siyasi hayata katılımlarının daha etkinleştirilmesinin, Türk siyasi partileri arasındaki birlik ve beraberliğin artırılmasının önemi vurgulandı.

Kabullerde, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ile Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Makedonya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Türk ve Arnavut Liderlerle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
11:15 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu
10:51 Penaltı mı, değil mi Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi Penaltı mı, değil mi? Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi
10:31 Yediemin’e çekilen motosikletini çaldı Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
10:01 Adana’da Park Halindeki Araçlara Saldırı Adana'da Park Halindeki Araçlara Saldırı
09:28 “Yakışıklı güvenlik“ üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı "Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı
09:21 Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
08:53 Türkiye’nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 02:16:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Türk ve Arnavut Liderlerle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.