Kurtulmuş, Makedon Başbakan ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Makedon Başbakan ile Görüştü

Kurtulmuş, Makedon Başbakan ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da ikili ilişkileri güçlendirmek için görüşmeler yaptı.

21.12.2024 19:16
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Başbakanlık binasındaki görüşmede, karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğuna önemli katkılar sunacağını ve TBMM heyetiyle gerçekleştirdikleri bu ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bağımsızlığını kazanmasının ardından Kuzey Makedonya'ya en büyük desteği veren ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın gelişmesini ve kalkınmasını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasında tarihi köklü ilişkilerin bulunduğunu, Kuzey Makedonya kökenli ve Türk kökenli vatandaşların ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir köprü olacağını vurgulayan Kurtulmuş, çok dilli ve çok dinli yapısına önem verdikleri Kuzey Makedonya'nın bu yapısının korunması için de her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

NATO'daki işbirliğinin ilişkilerde de önemli bir faktör olduğunu, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini de desteklediklerini dile getiren Kurtulmuş, her türlü platformda ikili ilişkileri artırmayı arzuladıklarını kaydetti.

Türkiye-Kuzey Makedonya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir an evvel kurulmasını arzu ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kurumların faaliyetlerine Kuzey Makedonya makamlarının verdiği destek için teşekkür etti.

Kurtulmuş, savunma sanayisi, ekonomi ve eğitim gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi arzusunda olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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