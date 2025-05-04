Kurtulmuş: Saldırı Demokrasiye Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş: Saldırı Demokrasiye Yapıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel’e yapılan saldırıyı Türkiye demokrasisine saldırı olarak değerlendirdi.

04.05.2025 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin, "Kim olursa olsun, ne için yapmış olursa olsun bu aslında sadece Sayın Özel'in şahsına değil hatta kendisine şuna da söyledim, 'O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum.' Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır." dedi.

Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önder için başsağlığı dileyen ve kendisiyle yakın çalışma arkadaşı olduklarını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Güzel izler ve hatıralar bırakarak bu dünyadan göçmek güzel bir şey. Burada toplanan kalabalık ve herkesi bir araya getirdiği bu cenaze töreni Sırrı Süreyya Beyin hayırla yad edildiğini gösteriyor. Ümit ederim ki onun hayatı boyunca bu ülkede birliğin, beraberliğin, kardeşliğin gerçekleşmesi için verdiği mücadele kaldığı yerden devam eder. Terörsüz Türkiye hedefinde özellikle son zamanlarda büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Onun da içinde olduğu terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için elimizden gelen gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu memlekette birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar bir arada yaşayacağımız zeminler çok daha sağlam bir şekilde devam etsin."

Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in yerini kimin alacağına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Yerine bir Meclis Başkanvekili gelecek. Şunu söyleyeyim esprileriyle zaman zaman Meclis'in en yoğun gerilimler yaşadığı anlarda bile kimsenin beklemediği o çıkışları, o naif, o fevkalade insani, birleştirici nükteleriyle Meclis'i gayet güzel yönettiğini biliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, ben bu süreçte mesela yurt içi seyahatlerimde Sırrı Süreyya Bey'e de vekalet verdiğim zaman hep şunu söylemiştir, 'Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık, hiçbir şeye dokundurtmadık. Görevimizi sonuna kadar yaptım.' diyen vefakar bir arkadaşımızdı. Görevini gerçekten titizlikle yapan bir arkadaşımızdı. Yerine bir arkadaşımız gelecek. İnşallah kim gelecekse ona da başarılı bir hizmet dönemi olmasını temenni ediyorum."

" Siyaset, dostluk ve kardeşlik diliyle konuşmayı başarırsa Türkiye büyük mesafe alacaktır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğramasına ilişkin de şunları söyledi:

"Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren kendisini aradım ve tepkimizi sosyal medya üzerinden de ortaya koyduk. Hele hele böyle bir günde Sırrı Süreyya Önder'in birleştirici ruhunun atmosferi içinde hep bir araya gelinmişken ve onu ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız böyle bir tören arifesinde bu saldırının gerçekleştirilmesi asla kabul edilemez. Kim olursa olsun, ne için yapmış olursa olsun bu aslında sadece Sayın Özel'in şahsına değil hatta kendisine şunu da söyledim, 'O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum.' Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Kendisi de yine burada da, teşekkür ettim o sözü dolayısıyla. Kendisi de 'Türkiye'de barış istemeyen, Türkiye'de huzur ve terörsüz Türkiye istemeyenlerin ortamı karıştırmak için çeşitli provokasyonlar yapabileceğini biliyoruz.' bu anlama gelecek sözler söyledi."

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin çok dikkatli, çok titiz olmamız lazım ve demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin hep birlikte olmamız lazım. Türkiye'de bundan sonraki süreçte provokasyonlara karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Öyle bir süreçteyiz ki 100 düşünüp bir konuşacağız ve inşallah Türkiye bu terörsüz Türkiye'yi de gerçekleştirecektir. Büyük görev siyasete düşüyor. Siyaset, dostluk ve kardeşlik diliyle konuşmayı başarırsa inşallah Türkiye büyük mesafe alacaktır. "

Kaynak: AA

Sırrı Süreyya Önder, Numan Kurtulmuş, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, istanbul, Türkiye, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: Saldırı Demokrasiye Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:42:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: Saldırı Demokrasiye Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.