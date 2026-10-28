Kurtulmuş, soru önergelerinin reddedilme oranının yüzde 0,82'ye düştüğünü söyledi

'MECLİS BAŞKANLIĞINA GELEN SONU ÖNERGELERİNİN REDDEDİLME ORANI YÜZDE 0,82'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, bakanlıkların milletvekillerinin soru önergelerine verilen yanıt oranları ile ilgili şunları söyledi:

"Meclis Başkanı olarak benim yürütmedeki herhangi bir arkadaşımızın yerine geçerek cevap yazma imkanım yok. Ancak Meclis adına şunu yapıyorum: Milletvekillerinin soru önergelerinin vaktinde ve yeterli bir müktesebatla cevaplandırılması bakımından göreve geldiğimden bu yana bütün bakanlıklara bu soruların vaktinde cevaplandırılması için yazımızı yazıyoruz. Bana gelen yani Meclis Başkanlığına gelen soru önergelerinin reddedilme oranı ise bizim bu 28'inci Dönemde yüzde 0,82'ye düşmüştür. Yani hemen hemen gelen 100 tane soru önergesinden 1 tanesi bile asla bize takılmadan Bakanlıklara gönderiliyor, bunu da söylemek isterim. Benim vazifem bunu genel olarak ilgili arkadaşlarımıza, yürütmeye aktarmaktır."

'MECLİSİN İTİBARININ ZEDELENMEMESİ İÇİN FEVKALADE CİDDİ BİR GAYRET İÇERİSİNDE OLACAĞIZ'

TBMM'nin itibarının hafife alınmaması gerektiğini ve TBMM'nin değersiz bir yer olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, uluslararası platformlarda TBMM'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Tabii ki eleştirilecek hususlar yok mu? Var ama eleştirilecek hususları, TBMM'nin toplam itibarını zedeleyecek şekilde de gündeme getirmemek lazım. Daha evvel de konuşmuştuk. Türkiye'de her zaman bir odak vardır, 'Aman, bir şey olsun da TBMM'nin itibarını zayıflatalım' diye. TBMM'de içilen çorbadan tutun, yenilen pilavdan tutun bir çöpe kadar her şeyi büyüterek Meclisi itibarsızlaştırmak isterler. Bunun arkasındaki temel neden A partisine ya da B partisine karşı bir tutum değil, Türkiye'de sivil siyasete karşı geliştirilmiş sinsi bir tutumdur; bu tuzağa da düşmememiz lazım. Eleştirimizi yapacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz, iktidar ve muhalefet tabii ki farklı fikirlerde olacağız ama Meclisin itibarının zedelenmemesi için de fevkalade ciddi bir gayret içerisinde olacağız."

'RAPORUN 7'NCİ BÖLÜMÜNDEKİ KONULAR SİYASETİN KONTROLÜNDEDİR'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla Meclis'in demokratik standartları açısından değer ürettiğini vurguladı ve yapılan 21 toplantının arkasında milletvekillerinin birbirleriyle temaslar kurduğunu söyledi. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin farklı kesimlerini temsil eden insanlar, çevreler büyük bir çabayla, gayretle katkıda bulundular. Mecliste herhangi bir konuda oturup anlaşılamaz, konuşulamaz zannedilen TBMM, istisnasız hemen hepimizin kabul edeceği gibi cumhuriyetimizin ilk yüzyılının en büyük sorunu olan terör meselesini çözebilmek için fevkalade samimi bir çalışma ortamını başarıyla ortaya koymuştur. Ardından raporun kabul edilmesiyle birlikte ve tabii elbette burada söz alan arkadaşlarımın fikirlerine katılıyorum, raporun her kelimesini, her cümlesini arkadaşlarımızla yaptığımız uzun tartışmalarla benimsemiş, özümsemiş birisi olarak söylüyorum ki rapor bir bütündür ve bir yol haritasıdır. Bu terörün çözülmesiyle ilgili 6'ncı bölümde yer alan konular olduğu gibi, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili yine ittifakla kabul ettiğimiz 7'nci bölümdeki konular da Türkiye siyasetinin birebir kontrolündedir. Yani hem Komisyon Başkanı olarak hem TBMM Başkanı olarak ve Komisyona katkı sunmuş olan bütün siyasi partiler olarak, hiç şüphesiz 7'nci bölümdeki demokratikleşme adımlarının da gerçekleştirilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz."

'SİYASİ HESAP PEŞİNDE KOŞAN KURDUĞU HESABIN ALTINDA KALIR'

'Terörsüz Türkiye' sürecinde farklı görüşlerin olabileceğini ifade eden Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütünün şu anda da bir şekilde sözcülüğünü yapan liderlerinin ne söylediğinin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Bizim için kıymetli olan, değerli olan bu süreci başından itibaren dikkatle yürüten TBMM'deki siyasi partilerdir, siyasi partilerin ortaya koymuş olduğu görüşlerdir ve siyasi partilerin ittifakla oluşturduğu yol haritasıdır. Bu yol haritasında da zaman zaman halkımızda şöyle tereddütler olur, 'Efendim, ya silah bırakmazlarsa?' Böyle bir durum yok. Her kelimesi titizlikle hazırlanarak bir yasa ortaya konuldu ve yasanın içine silahsızlanmanın temin edilmesi için gerekli olan 3 tane sigorta konuldu. Bunlardan biri Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak olan ve çalışmalarına başlamış olan kuruldur. Bu kurulun içerisinde devletin bakanları, güvenlik birimlerimizin yöneticileri var ve bunlar sürekli olarak bundan sonraki süreçte de süreci zaman zaman dosya bazında da inceleyerek sürecin ilerlemesine katkıda bulunacaktır. İkinci sigorta, örgütün silahlarını bütünüyle bıraktığı ve kendisini feshettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili, bunun da en üst güvenlik kurumumuz olan Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ilan edilmesi. Üçüncü sigorta da İzleme Komisyonu. Komisyon da siyasi olarak sürecin takibini, sürecin kontrolünü ilgili yasaların teklifiyle ilgili çalışmaların yapılması ve hatta yürütmede ortaya çıkacak konuları da yakinen takip ederek onlarla da eşgüdüm içerisinde gerekli önerilerin yapılması. Dolayısıyla yasa bizatihi süreci hem kontrol altına alınmakta hem garantileriyle birlikte 467 kişinin oyuyla kabul edilmiştir. İnşallah bunu ciddi bir şekilde gerçekleştireceğiz. Oyunbozanlık yapan kurduğu oyunun altında kalır. Çok açık söylüyorum. Buradan bir siyasi hesap peşinde koşan kurduğu hesabın altında kalır. Bu, bütün milletimizin, 86 milyonun tamamının yıllardır özlemle beklediği bir şeydir."

'HİÇ KİMSE SÜRECİN ARKASINDA BAŞKA NİYETLER ARAMASIN'

Kurtulmuş, sürecin bütün Türkiye'nin ve bölgenin iftiharı olacağının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç kimse bu sürecin arkasında başka niyetler aramasın, hiç kimse bunun üzerinden siyasi hesaplar peşinde olmasın. İnşallah, milletimiz bu süreçten de yüz akıyla çıkacak. Cumhuriyetimizin 1'inci yüzyılımızın en önemli sorunu olarak ortaya çıkan sorun artık tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacak ve Türkiye'de huzurun, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın hep birlikte sonuçlarını elde edeceğiz. Artık savaşın ekonomisini değil, barışın ekonomisini konuşacağız. Bölgemiz fiilen bu gelişmelerin sonucu olarak büyük bir istikrar içerisinde, fevkalade ciddi bir ekonomik kalkınmanın içerisinde olacaktır."

TEKLİFLER KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, TBMM, KDK ve Sayıştay'ın 2027 yılı Bütçe Tekliflerini okuttu ve tek tek oyladı. Oylama sonucunda teklifler, komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu 2 Kasım Pazartesi günü toplanmak üzere kapattı.