Kurtulmuş\'tan DEM Parti\'ye Teşekkür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. Hatimoğulları ve Bakırhan, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş ve Tuncer Bakırhan açıklamalarda bulundu.

DEM PARTİ'YE TEŞEKKÜR

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine verdiği destek nedeniyle DEM Parti'ye teşekkürlerini ileterek, "Sürecin her safhasında hem fikirlerini çok açık bir şekilde dile getirdiler hem de sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sundular. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; hakikaten Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesinin çözülmesi; silah, terör ve şiddet meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşik aşılmıştır. Meclis komisyonu neredeyse ittifakla aldığı karar sonucunda rapor ortaya konulmuş ve raporun uygulanması için de TBMM Genel Kurulu görev alacaktır. Öncelikle bu meselenin çözülebilmesi için karşılıklı iyi niyetin, samimi ve açık yürekliliğin fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Hem silahların bırakılması hem örgütün feshedilmesi hem de silah bırakan örgüt elemanlarının toplumla bütünleşmesinin sağlanması için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK BU MESELEYİ GERİDE BIRAKACATIR'

Kurtulmuş, "Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız ve çözüme yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üstümüze düşeni yapacağız. Herkesin kendi yankı odasında konuşmasından daha değerli olan şey, herkesin ortak olarak ülkemizin geneline dönük olarak söz söylemesidir. Ben bunun da rapor ile birlikte başarıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE DEMOKRASİSİ KAZANACAKTIR'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi sorumluluğunu yerine getirdiğini ve görevi tamamladığını ekleyen Kurtulmuş, "Türkiye, bu meselenin tamamıyla ortadan kaldırılması için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Sonunda bu işin kazananı 86 milyon olacaktır, Türkiye bölgesinde güçlü ve lider bir ülke olarak bir kez daha ortaya çıkacaktır ve Türkiye demokrasisi kazanacaktır. Türk, Kürt olmak üzere bütün farklı etnik ve mezhebi kimlikleriyle 86 milyonun huzur ve güvenlik içerisinde olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye modeli olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmada ümit ediyorum ki, çatışma çözümleri konusunda bütün dünyada örnek olarak gösterilecektir" dedi.

'RAPORDAKİ AYRILIKLARI KONUŞMA ZAMANI DEĞİL'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise görüşmeye ilişkin, "Sayın TBMM Başkanı ile iyi bir tartışma yürüttük. Gündemlerimiz; ortak rapor ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; rapor önemlidir. Rapora ilişkin müştereklerimiz ve katılmadığımız başlıklar vardı. Onları da Sayın Başkanı'nın söylediği gibi açık bir şekilde kamuoyu ile paylaştık ve rapora da ekledik. Bunlar raporun önemsiz olduğu anlamına gelmez aksine TBMM'de ilk defa grubu bulunan 5 parti çeşitli konularda bir mutabakat sağladı. Biz bunu önemsiyoruz. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil, tam tersine bu müşterekleri büyütmek ve Türkiye demokrasisinin önünü açarak 100 yıllık bir meseleyi çözmek gibi tarihi bir sorumluluk üzerimizde duruyor. Kürt meselesinin çözümü aslında ülkemizin yalnızca bugününü değil, önümüzdeki 100 yılını kurtarabilecek bir meseledir. Dolayısıyla bu meseleye algılarla, günübirlik bir yaklaşımla bakılmaması gerekiyor. Aslında geçmiş bin yılda bu meseleye nasıl yaklaşacağımızı ortaya koyan birçok pratik var; güç birlikleri, ittifaklar, kader ortaklığı var. Geçmiş bin yıldaki meseleyi doğru okursak önümüzdeki günlerde konuya nasıl yaklaşacağımızı ortaya koyabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'DE BU SÜRECİ ERTELEMEMEK LAZIM'

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere atıfta bulunan Bakırhan, "Türkiye'de bu süreci ertelememek lazım. Bir an önce yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak gerekiyor. Hatta yasal adımlar atılmadan önce pratik anlamda bazı adımlar atılabilir. AİHM kararlarının uygulanması ve kayyum atanan belediye başkanlarının tekrar görevine dönmesi sağlanabilir. Bunlar çok önemlidir ve barış iklimini de yumuşatacak gelişmelerdir. Ramazan ayındayız, bence bu adımları bu ayın sonuna bırakmamak gerekiyor aksine bu ayda adımlar atarak, halkımızın beklentisini karşılayarak çifte bayram yapmasını sağlayabiliriz" dedi.