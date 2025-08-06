Kurtulmuş'tan Hiroşima ve Gazze Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 80. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hiroşima'da öldürülenlerin sadece Japonlar değil bütün insanlık olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Aynı şekilde yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın gözü önünde, İsrail'in siyonist yönetimi, Netanyahu ve çetesi tarafından Hiroşima benzeri bir insanlık dramı yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Nazım Hikmet'in "Kız çocuğu" şiirinden "Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli

oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar." dizelerini paylaştı.

ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 80. yılı olduğunu anımsatan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

" Japonya'nın Hiroşima kentine İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından atılan atom bombasının yaşattığı insanlık dramı, üzerinden geçen 80 yıla rağmen insanlığın ortak vicdanında lanetlenen bir katliam olarak anılmaya devam ediyor. Tarihe kara bir leke olarak geçen Hiroşima felaketinin yıl dönümünde; yitirilen canların, yok edilen hayatların acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Hiroşima'da öldürülenlerin sadece Japonlar değil bütün insanlık olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Aynı şekilde yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın gözü önünde, İsrail'in siyonist yönetimi, Netanyahu ve çetesi tarafından Hiroşima benzeri bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'de, her gün masum siviller, çocuklar, kadınlar gözü dönmüş bir vahşetin pençesinde yaşamını yitiriyor. İsrail bugün katliamın yerini, şeklini ve teknolojisini değiştirse de mağdurları hala kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve masum sivillerdir. Tarih, Hiroşima'yı unutmadı, Gazze'yi de unutmayacak. Bizler, anın şahitleri olarak hiçbir katliamı unutmadık, unutmayacağız."