Kurtulmuş'tan Mevlevihane Müjdeleri - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Mevlevihane Müjdeleri

Kurtulmuş\'tan Mevlevihane Müjdeleri

Kurtulmuş, Şam ve Halep Mevlevihanesi ile Kudüs Mevlevihanesi'nde ayinlerin yapılacağını umduğunu belirtti.

17.12.2024 22:17
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum en kısa zamanda Şam'da ve Halep mevlevihanesinde fevkalade güzel ayinler yapılacak, orada Mevlana dostları Konya'da olduğu gibi özgürce buluşacak ve inşallah Hazreti Mevlana'yı anacaklardır. Aynı şekilde, şimdi belki hayal gibi görünüyor ama çok kısa bir süre sonra Kudüs Mevlevihanesi de kapılarını açacak." dedi.

Kurtulmuş, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Şeb-i Arus dolayısıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeryüzünde bazı büyük insanların ölümlerinden sonra bile yol gösterici sıfatlarını taşımayı sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, Mevlana'nın fikirlerinin, birleştirici ve insanlığa faydalı olan görüşlerinin 751 yıldır anıldığını söyledi.

Mevlana'nın en önemli özelliklerinden birinin de "hazreti insan"ı tanımlaması ve insanoğlunu hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın bütün insanlığı insanlık potasında birleştirebilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyadaki en temel ihtiyacımız olan şey; barıştır, insanlar arasındaki çatışmaların sona ermesidir ve insanların insanca yaşayabileceği bir dünyanın kurulabilmesidir. Ancak herkes barıştan bahsediyor, herkes insanca bir yaşamdan bahsediyor olmakla birlikte bir türlü barış, huzur, adalet gelmiyor. Bunun temel sebebi, insanların dilleriyle barışı istemelerinin kifayetsiz olmasından kaynaklanıyor. Çünkü şu ya da bu şekilde ayrımcılık yaparak insanların arasında barış sağlanamaz. Dünyanın her yerinde insanların hepsinin doğuştan eşit haklara sahip, 'hazreti insan' olduğu öğretisi, bu kadar asır üzerinden geçmiş olmasına rağmen hala Mevlana'nın insanları çeken önemli mıknatısıdır. Biz insanları yaratılışta eşit haklara sahip insanlar olarak görüyoruz. Eğer böyle görürseniz, yeryüzünde insanlar arasında barışı, huzuru, adaleti sağlamanız mümkündür. Eğer bunu söylemekle birlikte insanlar arasında bir hiyerarşiyi ortaya koyar ve insanları şu ya da bu gerekçeyle sınıflandırırsanız, ne söylerseniz söyleyin barışı sağlamanız mümkün değildir."

"Mevlevihaneler bizim burçlarımızın nurdan kaleleridir"

Mevlevihanelerin bütün Osmanlı diyarına, bütün gönül coğrafyasına yayılan bir ışık olduğunu belirten Kurtulmuş, " Saraybosna'dan Halep'e, Şam'a, Bağdat'a, Mekke'ye, Hicaz'a, Kudüs'e kadar geniş coğrafyada mevlevihaneler bizim burçlarımızın nurdan kaleleridir, nurdan kuleleridir. Bu çerçevede sadece bunu bir terbiye mektebinin, irfan mektebinin çok kuvvetli medreseleri olarak, dervişlerin eğitim aldıkları alan olarak değil, aynı zamanda geçmiş dönemde mücahitlerin birleştiği, bütünleştiği yerler olarak da ortaya koymuşlardır." diye konuştu.

Geçen sene düzenlenen "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" programında, İsrail'in Gazze'de başlattığı insanlık dışı saldırılarının nefretle kınandığını ve Kudüs Mevlevihanesi'nin dile getirildiğini aktaran Kurtulmuş, bu sene de bir başka mevlevihaneye dikkati çekmek istediğini söyleyerek, " Suriye'de, Halep Mevlevihanesi ve Şam Mevlevihanesi de Mevlevi dergahlarının en önemli ayaklarından ikisidir. Ümit ederiz ki en kısa zamanda Halep ve Şam mevlevihanelerinde de burada olduğu gibi Mevlevi ayinlerinin yapılacağı güzel, esenlik dolu günler gelecektir. Ümit ederiz ki Şam'dan açılan kapı Kudüs'e doğru yürüyecek ve Kudüs Mevlevihanesi'nde de en kısa zamanda böylesine görkemli ayinler yapılacaktır. Çünkü Anadolu'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan bizler için bu mevlevihanelerdeki ecdadın bize bıraktığı bir miras vardır." şeklinde konuştu.

"Şam Mevlevihanesi'ne nasip olan özgürlük, Kudüs Mevlevihanesi'ne de nasip olsun"

Mevleviliğin, sadece dervişanın bir araya geldiği mekanlar olmadığını, aynı zamanda mücahidin alaylarının da oluştuğu fevkalade önemli cihat ehlinin bir araya geldiği önemli mekanlar olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tekraren söylemek isterim ki, artık 61 yıllık aradan sonra, ümit ediyorum en kısa zamanda Şam ve Halep mevlevihanesinde fevkalade güzel ayinler yapılacak, orada Mevlana dostları Konya'da olduğu gibi özgürce buluşacak ve inşallah Hazreti Mevlana'yı anacaklardır. Aynı şekilde, şimdi belki hayal gibi görünüyor ama çok kısa bir süre sonra Kudüs Mevlevihanesi de kapılarını açacak, sizin gibi dünyanın dört bir tarafından gelen Mevlana dostlarını ağırlayacak ve orada hem geçmişimize rahmet okuyacak hem de Mevlana Celaleddin-i Rumi daha iyi anmak ve anlamak için bir araya gelecek. Şam'ın kapıları, Kudüs'ün kapılarını açsın diyor, Şam Mevlevihanesi'ne nasip olan özgürlük, Kudüs Mevlevihanesi'ne de nasip olsun diyorum."

Bu sözlerin ardından törene katılanların alkışlarına karşılık, "Tereddütlü alkışlıyorsunuz. Bir tereddütünüz var mı?" diyen Kurtulmuş, salonda uzun bir süre daha alkışlandı.

Kurtulmuş, daha sonra, "Sizin ecdadınız, Kudüs Mevlevihanesini asırlar boyunca imar ve inşa etti, orayı açık tuttu. İnşallah bu güzel gecede, 751. Vuslat Gecesi'nde niyazımız odur. ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir, bugünleri görmeyi bizlere nasip eyle." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Mevlevihane Müjdeleri - Son Dakika

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