Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

17.07.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklaması düzenledi. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, "Önce baş başa verimli bir görüşme ve ardından heyetler arası görüşmeyi gerçekleştirdik. İki ülke arasında var olan dostane ilişkileri gözden geçirmek ve nasıl geliştirilebileceğine ilişkin fikirlerinizi paylaşmak konusunda da oldukça verimli bir toplantı idrak ettik. Ayrıca iki ülkenin başkanları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Raman'ın müşterek vizyonları çerçevesinde her gün gelişmekte olan Türkiye Arnavutluk ilişkileri parlamenter diplomasi boyutuyla ne tür katkılarda bulunabiliriz; bu konuları ele aldık. Zaten parlamentolarımız arasında var olan dostluk grupları ve diğer iktisat komisyonları vasıtasıyla gerçekleştirilen ikili temasların arttırılarak sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Türkiye ve Arnavutluk çeşitli alanlarda ortak platformlarla var olan ve birlikte görüşlerini paylaşan iki dost ülkedir, iki müttefik ülkedir" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam ediyor olmasının Balkan coğrafyası için büyük riskler oluşturduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam etmekte olması ve bunun Türkiye'nin gayretlerine rağmen maalesef barışa çok yakınlaşmış olunmasına rağmen bu barışın gerçekleşmemiş olması dünya barışına büyük bir tehdit oluşturduğu gibi Avrupa için ve özellikle de Balkan coğrafyası için ilave riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla devam etmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tesirlerinden de Balkan coğrafyasını mümkün olduğu kadar korumak ve burada ortaya çıkabilecek ilave riskleri yok etmek bakımından da barışçıl bir perspektife ihtiyaç olduğu, Balkan ülkeleri arasında istikrarı, güvenliği esas alan bir yaklaşım şart olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez"

Konuşmasını devamında İsrail'in Suriye'nin güneyine gerçekleştirdiği saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bildiğiniz gibi Suriye'de uzun yıllar süren diktatörlükler ve on bir yılı aşkın süre devam eden kanlı bir iç savaştan sonra Suriye'de bütün toplum kesimlerini kuşatacak yeni bir yönetimin kurulması için bir imkan ortaya çıktı. Tekrar ifade etmek istiyorum ki Suriye yönetiminden ilk günden itibaren beklentimiz; Suriye'deki bütün farklı toplumsal kesimleri milli birlik etrafında toparlanmaları Suriye'nin toprak bütünlüğünde egemenliğini şüphesiz bir şekilde gerçekleştirerek ortaya koymasıdır. Bu çerçevede Türkiye özellikle dün Suriye'ye gerçekleştirilen azgın İsrail saldırılarını şiddetle kınadığını bir kere daha ifade etmek isterim. Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası sistemin hiçbir kurum ve kuralını dikkate almayan, dünyadaki hiçbir insaf ve vicdan ölçüleri içerisinde hareket etmeyen Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez. Bu bir devlet değil, bu bir devlet davranışı değil. Önüne geldiğine hak bildirmek isteyen bir mahalle kabadayısının davranışıdır. Bu kabul edilemez" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresinin onaylanmasının, Türk milleti kahir ekseriyetiyle bu saldırıların karşısında olduğunun manasına geldiğini belirten Kurtulmuş, "Bir kez daha dün akşam Meclis oturumları sırasında bütün siyasi partilerin Meclis Başkanlığı Tezkeresi'ne vermiş olduğu destek dolayısıyla buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Farklı siyasi partiler bir araya gelerek Meclise sunmuş olduğumuz Tezkereyi yani İsrail'in Suriye'deki saldırganlığını kınayan tezkereyi onayladılar ve desteklediler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
17:55
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
17:52
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:18
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 13:53:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.