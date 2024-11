Kurtulmuş'tan Öğretmenlere Mesaj

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, öğretmenlerle buluştu

Kurtulmuş:

" Bilmek sadece iki kere ikinin dört ettiğini değil, toplumsal sorumluluğu bilen insan büyük bir kazanımdır"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bilmek sadece iki kere ikinin dört ettiğini bilmek değil, bilmek sadece havaya bırakılan bir cismin yere düşeceği bilgisine sahip olmak değil ya da suyun 100 derecede kaynayacağının bilgisine sahi olmak değil, bilgi aynı zamanda hikmetle, irfanla donatılarak yani insanların bireysel olarak ahlaki faziletlerini nasıl yükseltiriz, insanların toplumsal sorumluluklarını nasıl kuvvetlendiririz şeklinde uygulamalı olarak gençlerimize vereceğimiz büyük bir kazanımdır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve öğretmenleri TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.

Kurtulmuş, öğretmenlik mesleğinin peygamber mesleği olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda öğretmenin, öğretmen vasıtasıyla her biriniz için de daha çocukluk yıllarımızdan itibaren gerçekleştirdiğini biliyoruz. Öğretmen sadece bilgilendirmek değildir. Herkesin bildiği gibi bilgi hele hele günümüzde giderek artıyor. Bilginin üretilmesi çok daha hızlı, yaygın bir hale geliyor. Ama dünyanın sırlarının çözülmesi de kadar içinde çıkılmaz bir hal alıyor. Demek ki dünyanın sırlarının çözülmesiyle bilginin üretilmesinde arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Bilgiyi tek başına bırakın insani olmayan bir takım özelliklerle geliştirmemek eğitim alanın boş bırakmak demektir" şeklinde konuştu.

Bilginin insanlığa faydalı hale getirilmesini sağlayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, "Her bir insan iyi, mükemmel insan olabilmesi için ne gerekiyorsa gençlerimizin zihinlerine nakşedeceğiz, ruhunu da eğitecek çabalar da ortaya koyacağız. Bilmek sadece iki kere ikinin dört ettiğini bilmek değil, bilmek sadece havaya bırakılan bir cismin yere düşeceği bilgisine sahip olmak değil ya da suyun 100 derecede kaynayacağının bilgisine sahi olmak değil, bilgi aynı zamanda hikmetle, irfanla donatılarak yani insanların bireysel olarak ahlaki faziletlerini nasıl yükseltiriz, insanların toplumsal sorumluluklarını nasıl kuvvetlendiririz şeklinde uygulamalı olarak gençlerimize vereceğimiz büyük bir kazanımdır" dedi.

Tekin, eğitim öğretimin devam ettiği her gününüz kendi günleri olduğunu belirterek, "Sizler öğrencisinin gözünün içine ilgiyle bakan, saatlerce ders anlat nöbet tutan, akşamına da yazılı kağıtlarıyla hesaplaşan öğretmenlerimiz. Tıkanan bütün yolları açmak için kararlar aldık. Bununla populist kaygılardan ari biçimde uygulamaya koyduk. Aldığımız tepkilere sizlere de şahit oldunuz, oluyorsunuz. Öğrencileriniz in ve sizlerin menfaati için her şeyi göze almak, doğruyu çekinmeden temellendirmek vatana ve millete temel borcumuzdur. Yarınlarımız için atılmış adımlardır" ifadelerini kullandı.