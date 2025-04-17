Kurtulmuş\'tan Önder\'e Hastane Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL