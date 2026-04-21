Kurtulmuş'tan Rıza Kayaalp'e Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güreş Şampiyonaları'nda 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kıran milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonluğunu 13. kez kazanan Türkiye'nin gururu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yürekten tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.
